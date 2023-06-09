Где взять в Киеве велосипед на прокат: цены на прокат велосипедов в Киеве 2023

Девушка и велосипед. Источник: velomag.by

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С приходом в Украину теплой летней погоды многие начали кататься по паркам и улицам городов на велосипедах . Этот вид транспорта набирает все большую популярность среди украинцев.

Впрочем, сейчас не у всех есть возможность купить себе велосипед. У кого-то просто нет свободных денег, а кому-то банально его некуда поставить. Здесь пригодятся сервисы по прокату велосипедов, которые, несмотря на российское вторжение, продолжают работать в столице.

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Где работают велопрокаты в Киеве и что предлагают

Сервисы велопроката работают почти во всех районах Киева. Так, согласно информации на сайте одной из компаний, предоставляющей услуги аренды велосипедов, ее точки работают возле ВДНХ, музея в Пирогово, парка "Муромец" и возле станции метро "Святошин".

Сервис предлагает прокат не только велосипедов, но и электросамокатов. Здесь можно взять в аренду детские, подростковые, тандемные и горные велосипеды, а также FatBike.

Точки проката велосипедов в Киеве. Источник: veliki.ua

Еще один сервис по велопрокату работает у станции метро "Дворец Украина". Там в аренду предлагаются горные, городские и тандемные велосипеды. За дополнительную плату также можно арендовать багажник на заднее колесо, перчатки, дорожную сумку и т.д.

Другая точка по прокату велосипедов находится возле станции метро "Петровка". Здесь можно арендовать как городские, так и горные велосипеды. Кроме того, сервис предоставляет услуги по аренде электросамокатов, сноубордов, лыж, роликов и туристического снаряжения.

Сервисы велопроката есть на Осокорках и Позняках. Здесь предлагают в аренду новые велосипеды 2022 года выпуска. Автор объявления отмечает, что есть велосипеды всех размеров: взрослые, подростковые и для детей от 3-х лет.

Объявления по прокату велосипедов возле станций метро Оболонь, Минская и Героев Днепра. Источник: olx.ua

Условия и цены

Обязательным условием аренды велосипедов является внесение залога. В зависимости от конкретного сервиса он может отличаться, но в среднем нужно будет подготовить около 5000 тыс. грн.

Конечно же, не все будут носить с собой такую серьезную сумму денег, только чтобы прокатиться на велосипеде по городу 2-3 часа. Есть альтернативный вариант. Но следует отметить, что его нельзя назвать безопасным, поэтому здесь следует действовать по своему усмотрению.

Большинство сервисов велопроката в Киеве позволяют оставлять гораздо меньшие суммы в качестве залога – примерно 500-600 грн. Но при условии, что клиенты с этими деньгами также оставят и документы, удостоверяющие их личность. Это может быть паспорт Украины, загранпаспорт или водительские права. Как мы отмечали выше, здесь вам нужно решать, доверяете ли вы настолько сервису по прокату, чтобы оставлять такие важные документы.

Что касается цен на прокат велосипедов, то в среднем за час катания вам придется заплатить от 70 до 100 гривен за детский велосипед; от 80 грн до 200 грн – за горной или городской и до 250 грн – за FatBike или тандем.

Цены на аренду велосипедов в Киеве. Источник: kemping.kiev.ua

Здесь следует отметить, что на цену аренды влияет время, когда вы берете велосипед на прокат – в выходные выйдет немного дороже. Кроме того, на стоимость аренды влияет период, на который вы берете велосипед. Чем дольше вы будете им пользоваться, тем меньше за один час катания вы будете платить.

Некоторые сервисы по велопрокату предоставляют услуги по долгосрочной аренде. Таким образом велосипед можно брать на прокат не только на определенное количество часов или день, а на целую неделю или даже месяц. Средняя стоимость аренды в неделю составляет 1300-1500 грн. На месяц – примерно 3000-4000 тыс. грн.

Напомним, мы рассказывали о преимуществах гироскутеров, электросамокатов и велосипедов и как их правильно выбирать. Кроме того, мы сравнили цены на них в Украине.