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Прозрачные закупки продуктов для ВСУ: у Prozorro появится отдельный раздел

1 февраля 2023 12:44
lis.jpg - Ксения Лисновская
Закупки продуктов для армии — у Прозорро появится отдельный раздел
Обязательный элемент новой системы — обнародование цен на продукты питания
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинское правительство инициирует создание рабочей группы под председательством министра экономики Юлии Свириденко, задачей которой является разработка новой системы закупок продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ожидается, что обновят систему Prozorro.

Об этом проинформировал пресс-центр Министерства экономики Украины.

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Что планируют изменить в Prozorro

Как отметила Свириденко, команда должна изменить подходы к государственным закупкам продуктов для военных, чтобы максимально расширить конкуренцию среди поставщиков.

По ее убеждению, именно конкуренция способна обеспечить справедливые цены и бесперебойные поставки продуктов для армии. В частности, в систему электронных закупок Prozorro планируют добавить отдельный раздел.

"Сейчас мы работаем над созданием отдельного раздела в Prozorro именно для военных нужд. Наша основная цель сделать все возможное, чтобы закупки еды для армии происходили эффективно, а поставки были своевременными и качественными", — отметила министр.

Прозрачность закупок

Как ожидается, новый механизм закупок сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль, однако одновременно обеспечит бесперебойность поставок.

Обязательный элемент такой системы — обнародование цен на продукты питания.

Скандал с закупками продовольствия

Ранее журналисты заявили о хищении средств на закупках продовольствия для армии. 21 января издание "Зеркало недели" опубликовало материал журналиста и основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, в котором утверждается, что с участием Министерства обороны Украины разворовываются средства на закупку продовольствия для ВСУ.

В частности, по словам журналиста, ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку, а картошку заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8–9 грн.

В Минобороны заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение. В ведомстве сообщили, что проводят внутреннюю проверку и готовят материалы в СБУ для проведения расследования распространения заведомо ложных данных.

Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что знали о возможном злоупотреблении у Минобороны относительно закупки продовольствия для нужд ВСУ. В ведомстве уверяют, что работали над расследованием еще до того, как ситуация получила огласку.

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