Бюджет Украины на 2024 год – известно, что решили нардепы

Заседание Верховной Рады. Фото: Телеграмм Ярослава Железняка

19 октября Верховная Рада поддержала проект закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год". Главный финансовый документ прошел первое чтение.

Об этом сообщил глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Как отметил заместитель главы Финкомитета Ярослав Железняк, документ в первом чтении поддержали 285 народных депутатов.

Голосование по фракциям:

Слуга народа — 200;

Евросолидарность — 0;

"Батьківщина" — 0;

"Платформа за життя та мир" — 17;

"За майбутнє"— 14;

Голос — 16;

"Довіра" — 16;

"Відновлення України" — 11;

Внефракционные — 11.

"На 2024 год максимальное количество сотрудников БЭБ ограничено с 4000 до 1400. Соответствующая правка Железняка-Хлапука принята и подтверждена в зале", — написал нардеп.

Согласно процедуре, парламент должен был до 20 октября 2023 года рассмотреть выводы и предложения к главной смете страны и отправить их правительству.

У Кабинета министров есть две недели для того, чтобы доработать бюджет перед принятием во втором чтении. Ожидается, что второе чтение проекта закона о госбюджете должно состояться не позднее 20 ноября текущего года.

Главные показатели

Законопроект предусматривает доходы в следующем году в объеме 1,75 трлн гривен, а расходы — в 3,31 трлн гривен. Предельный объем дефицита — в сумме 1,593 трлн гривен.

Согласно документу, половина госрасходов в 2024 году пойдет на нужды безопасности и обороны. Речь идет о 1,62 трлн грн (21,6% ВВП).

Прожиточный минимум с января следующего года вырастет с 2,589 тыс. грн. до 2,92 тыс. грн., а минимальная зарплата — с 6,7 тыс. грн. до 7,1 тыс. грн. С 1 апреля повысится до 8 тысяч гривен. В то же время, не планируют повышать налоги.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется в 2024 году повысить размер замороженной на фоне войны минимальной заработной платы. В Федерации профсоюзов были обнародованы варианты от центральных органов власти и профсоюзов.

Также сообщалось, что Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.