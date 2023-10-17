Финмониторинг политиков — Рада приняла закон по требованию МВФ

Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

17 октября Верховная Рада поддержала законопроект об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Persons, РЭРs) во втором чтении. Речь идет о проекте закона №9296-д, который раскритиковал ранее Международный валютный фонд (МВФ).

Об этом сообщил народный депутат ("Голос"), заместитель главы Финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

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"Парламент поддержал №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц)", — написал нардеп.

За соответствующее решение проголосовали 276 избранников.

По его словам, главное новшество: вместо трех лет после должности — топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЭР.

"Одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", — подчеркнул политик.

Железняк отметил, что редакция, утвержденная ко второму чтению, соответствует стандартам AML/CFT. И будет засчитано как выполнение требований Международного валютного фонда. Именно номер четырнадцатый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года. Это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС, добавил нардеп.

Игнорирование требований МВФ

Ранее поправки к проекту закона об усилении финмониторинга политически значимых лиц относительно отсрочки до момента вступления Украины в ЕС раскритиковали в Международном валютном фонде. Там подчеркнули, что они противоречат договоренностям Украины и МВФ, а также международным стандартам.

После чего Комитет Совета по финансам, налоговой и таможенной политике пересмотрел решение и отозвал правку об отсрочке финмониторинга до вступления Украины в ЕС.

Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий пожизненный финансовый мониторинг политически значимых лиц, 21 сентября.

Что нужно знать о PEPs

PEPs называют лиц, занимающих ключевые государственные должности:

президенты государств;

премьер-министры;

министры и их заместители;

депутаты;

политические деятели высших рангов;

высокопоставленные должностные лица судебной системы;

должностные лица правоохранительных органов;

должностные лица юстиции;

должностные лица обороны;

руководство Национального банка.

Особые подходы к финансовому мониторингу операций клиентов, которые занимают/занимали определенные госдолжности, введены ввиду того, что в мире есть страны с недостаточно развитыми демократическими основами, высоким уровнем коррупции и подкупа среди чиновников.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник рассказал о возобновлении е-декларирования. Он назвал изменения и сроки подачи деклараций.

20 сентября Верховная Рада одобрила вето Президента относительно законопроекта о возобновлении е-декларирования. Депутаты проголосовали за внесение поправок.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9534 о возобновлении и открытии е-деклараций.