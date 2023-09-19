Бюджет на 2023 год — как предлагают увеличить расходы

Заседание ВР. Фото: google.com

Комитет по бюджету Верховной Рады Украины (ВРУ) поддержал законопроект №10038 относительно изменений в Государственном бюджете на 2023 год. Народным депутатам советуют принять документ, где, прежде всего, речь идет о расширении финансирования сферы обороны.

Об этом рассказала народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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По словам народной депутатки, парламенту предлагают выделить дополнительно 317 млрд грн на расходы в этом году. Из них около 303 млрд грн предлагают направить на нужды обороны.

В частности, речь идет об увеличении сумм на следующие направления:

на 195,7 млрд грн — для Вооруженных сил Украины;

на 39,7 млрд грн — для Национальной гвардии;

на 20,4 млрд грн — для Государственной пограничной службы;

на 19 млрд грн — для Национальной полиции;

на 13,2 млрд грн — для закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ;

на 4,4 млрд грн — для Минстратегпрома на производство оружия и боеприпасов;

на 4,2 млрд грн — для Службы безопасности;

на 2,5 млрд грн — для разведки;

на 2,1 млрд грн — для Государственной спецслужбы транспорта Минобороны;

на 570,2 млн грн — для Госспецсвязи;

на 500,7 млн грн — для СВР;

на 230,5 млн грн — для УГО;

на 151 млн — для вознаграждений курсантам системы МВД;

на 16,5 млрд грн — для помощи на проживание переселенцам;

на 5,97 млрд грн — для "быстрого восстановления" (грант Евросоюза);

на 1,2 млрд грн — для МИД, в частности, для дипучреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против РФ в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву;

на 552,8 млн грн — для издания школьных учебников 5 и 6 класса.

"Также планируют сократить расходы на 11,4 млрд грн главным образом за счет уменьшения расходов на обслуживание госдолга (на 10,7 млрд грн). Также приятно, что Верховная Рада Украины сэкономила 30 млн грн в этом году на зарплате НГУ", — написала Пидласа.

Как отметил народный депутат, представитель Налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram-канале, альтернативный закон, где убрали увеличение расходов на Бюро экономической безопасности (БЭБ) на 68% и дополнительно выделили больше для Министерства обороны в размере 65 млрд грн — пока не поддержали.

"Сейчас будем ко второму чтению вносить изменения. Буду категорически против в таком виде в целом, поэтому только первое чтение на этой неделе", — написал Ярослав Железняк.

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Напомним, 15 сентября украинское правительство утвердило Государственный бюджет на следующий год. Дефицит главной сметы страны составляет 1,53 трлн грн.

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