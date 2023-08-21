Райффайзенбанк в России введет комиссию в 50% за валютные переводы

Отделение Райффайзенбанка. Фото: google.com

Российская "дочка" австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI), которая за время войны так и не покинула рынок РФ, изменит правила валютных переводов. С 1 сентября 2023 года введет комиссию за входящие денежные переводы в американской валюте.

Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

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Как отмечается, размер комиссии составит 50% суммы денежного перевода, минимум — 1 тыс. долларов. Максимально комиссия будет составлять 10 тыс. долларов.

В финучреждении объяснили, что новые правила коснутся всех входящих валютных переводов.

"Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа", — сообщается в пресс-релизе.

В августе Райффайзенбанк приостановил прием и покупку долларов и евро наличными для физлиц.

Доходы Райффайзенбанка в России

Следует отметить, что в марте Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от Raiffeisen Bank закрыть бизнес на территории России. Банк заявил, что рассматривает варианты по поводу будущего своей "дочки" в РФ, ожидается разделение российского бизнеса. Это должно произойти к концу этого года.

Несмотря на давление западных регуляторов, банк за прошлый год заработал рекордные 2 млрд евро чистой прибыли. Это в четыре раза больше, чем было до войны, которую ведет РФ против Украины. Также это более половины годового чистого дохода всей группы в 3,7 млрд евро.

За первый квартал 2023 года рост бизнеса в РФ только ускорился. Прибыль утроилась к аналогичному периоду 2022-го, хотя при этом его доля во всей прибыли группы снизилась до 40%.

Что еще стоит знать

Напомним, государство-агрессор постепенно теряет каналы для вывода средств за границу. В частности, под санкции США оказался банк-оператор системы "Юнистрим", поэтому иностранные банки массово отказываются принимать платежи через эту систему.

Также мы писали, что в России на фоне введения санкционных ограничений в отношении денежного сектора банкоматы не принимают валюту. Сейчас такой настройки нет у большинства финансовых учреждений.

Добавим, 22 июля "Сенс Банк" с российскими "корнями" официально стал государственным. Это позволит избежать угроз финансовой стабильности.