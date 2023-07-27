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Райффайзенбанк "застрял" в России: доходы банка бьют рекорды

27 июля 2023 14:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Райффайзенбанк застрял в РФ - доходы бьют рекорды
Отделение Райффайзенбанка. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Райффайзен Банк Интернешнл (RBI) так и не смог покинуть российский рынок за время войны в Украине. Напротив — за 1,5 года крупнейший из западных банков России нарастил рекордные прибыли.

Об этом сообщает Meduza.

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Доходы Райффайзенбанка в РФ

Как отмечает издание, дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, несмотря на заявления о выходе с рынка РФ, продолжает функционировать в дальнейшем, уплачивая налоги в государственный бюджет России.

Несмотря на давление западных регуляторов по недопустимости продолжения бизнеса в РФ, банк за 2022 год заработал рекордные 2 млрд евро чистой прибыли. Это в четыре раза больше, чем было до войны, которую ведет Россия против Украины.

"Это более половины годовой чистой прибыли всей группы 3,7 миллиарда евро. За первый квартал 2023 года рост бизнеса в России только ускорился. Прибыль утроилась к аналогичному периоду 2022-го, хотя при этом его доля во всей прибыли группы снизилась до 40%. Результаты работы российского подразделения за первые полтора года российско-украинской войны стали самыми высокими в его истории", — говорится в статье.

Несмотря на накопившиеся миллиарды евро прибыли, банку сложно вывести заработанное без существенных потерь. Это связано с ограничениями на движение капитала, введенные Россией в ответ на западные санкции.

"Компаниям из недружественных стран (Австрия — одна из них) нужно обращаться в Министерство финансов РФ и президента Владимира Путина за специальным разрешением, а получить его можно только если оставить часть активов в стране. Рекордные доходы RBI в России сравнимы с чемоданом без ручки — тяжелой ношей, которую невозможно поднять", — пишут журналисты.

Планы о выходе с рынка

При этом представители австрийской дочери в дальнейшем утверждают, что компания не покидает планы по отделению российского бизнеса от основной части группы.

Европейский центральный банк и американские чиновники из Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) продолжают давление на финучреждение. Известно, что многие инвесторы были против решения банка продолжить работу в РФ. Примечательно, что с февраля 2022 года акции банка обесценились более чем на 40%.

RBI намеревался до сентября отказаться от своего бизнеса в РФ. Австрия публично поддерживает Украину, однако некоторые представители австрийского правительства заявили, что не хотят совсем разрывать связки с РФ, "наработанные десятилетиями".

На днях Райффайзенбанк объявил, что с августа не будет принимать и покупать наличную валюту у клиентов. Решение объяснили необходимостью эффективно управлять валютной позицией финучреждения.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что австрийской группе Raiffeisen Bank International не удалось найти покупателей на свое финучреждение в России. В этой связи она начала готовить ее разграничение.

Также мы писали, что Raiffeisen Bank International попал в список международных спонсоров войны, поскольку продолжает работать в России. В украинской "дочке" банка объяснили, повлияет ли это на ее работу.

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