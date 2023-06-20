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Счета политически значимых лиц: Нацбанк увеличил лимит на финансовые операции

20 июня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нацбанк увеличил лимит на финансовые операции чиновников
Денежные средства в кассе банка. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ослабили контроль за финансовыми счетами "политически значимых лиц". Регулятор принял решение повысить лимит на объемы операций для такой категории людей.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Согласно решению Центробанка, предельная черта на объемы финопераций по счетам "политически значимых лиц" (Politically Exposed Persons, РЭРs) установлена на уровне 400 тыс. грн в месяц, тогда как ранее лимит составлял 200 тыс. грн в квартал.

Регулятор отметил, что смягчил требования относительно источников состояния "политически значимых лиц", а также связанных финопераций. Это должно способствовать уменьшению ограничений и предотвращать в будущем неправомерные отказы финучреждений в обслуживании такой категории клиентов, пояснили там.

В Нацбанке утверждают, что решение должно поспособствовать "улучшению финансовой деятельности" и обеспечить экономическое развитие Украины.

"Политически значимые лица"

Под политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEPs) подразумеваются граждане, занимающие или занимающие в прошлом высокие должности в госорганах, политсилах или международных организациях. Речь идет о таких категориях людей:

  • президенты;
  • премьер-министры;
  • министры;
  • государственные секретари;
  • народные депутаты;
  • военные высокопоставленные должностные лица;
  • судьи;
  • другие лица, работающие в госструктурах.

Поскольку PEPs оказывают влияние и контроль за значительными финансовыми объемами и решают стратегические вопросы страны, банки осуществляют особый финмониторинг таких операций.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк хочет изменить правила покупки долларов. В стране исчезнет проблема с отказом банков и обменников принимать деньги без комиссии.

Также мы писали, что с 16 июня Национальный банк Украины ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.

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