Нацбанк увеличил лимит на финансовые операции чиновников

Счета политически значимых лиц: Нацбанк увеличил лимит на финансовые операции
В Украине ослабили контроль за финансовыми счетами "политически значимых лиц". Регулятор принял решение повысить лимит на объемы операций для такой категории людей.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Ослабление контроля над финансами чиновников
Согласно решению Центробанка, предельная черта на объемы финопераций по счетам "политически значимых лиц" (Politically Exposed Persons, РЭРs) установлена на уровне 400 тыс. грн в месяц, тогда как ранее лимит составлял 200 тыс. грн в квартал.
Регулятор отметил, что смягчил требования относительно источников состояния "политически значимых лиц", а также связанных финопераций. Это должно способствовать уменьшению ограничений и предотвращать в будущем неправомерные отказы финучреждений в обслуживании такой категории клиентов, пояснили там.
В Нацбанке утверждают, что решение должно поспособствовать "улучшению финансовой деятельности" и обеспечить экономическое развитие Украины.
"Политически значимые лица"
Под политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEPs) подразумеваются граждане, занимающие или занимающие в прошлом высокие должности в госорганах, политсилах или международных организациях. Речь идет о таких категориях людей:
- президенты;
- премьер-министры;
- министры;
- государственные секретари;
- народные депутаты;
- военные высокопоставленные должностные лица;
- судьи;
- другие лица, работающие в госструктурах.
Поскольку PEPs оказывают влияние и контроль за значительными финансовыми объемами и решают стратегические вопросы страны, банки осуществляют особый финмониторинг таких операций.
Что еще стоит знать
Напомним, Национальный банк хочет изменить правила покупки долларов. В стране исчезнет проблема с отказом банков и обменников принимать деньги без комиссии.
Также мы писали, что с 16 июня Национальный банк Украины ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.