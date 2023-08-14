Регистрация авто стала дороже — как выросли цены на номера и техпаспорт

Автомобиль на стоянке. Фото: google.com

Министерство внутренних дел обновило стоимость государственной регистрации, а также перерегистрации транспорта, мототранспорта и прицепов. Это связано с удорожанием бланков под техпаспорт.

Такая информация содержится на сайте Главного сервисного центра МВД.

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В МВД отмечают, что бланки для свидетельства о регистрации транспортного средства подорожали с 312 до 405 гривен.

Теперь ориентировочная цена регистрации или перерегистрации транспорта всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерных знаков) составляет 955 гривен, стоимость для мототранспорта — 727 гривен, для прицепов — 716 гривен, для мопедов или отдельных агрегатов — 698 гривен.

Как объясняют в сервисном центре, подорожание касается только случаев изготовления свидетельств о регистрации на физическом бланке (пластиковой карты), то стоимость свидетельства о регистрации транспорта не изменилась.

Владельцы авто могут отказаться от пластикового техпаспорта и получить только электронный документ, отображаемый в приложении "Дія". В таком случае стоимость бланка не будет уплачиваться.

При этом многие сервисные центры до сих пор выдают свидетельства о регистрации на старых бланках по тарифу 312 гривен (до исчерпания запасов).

Доходы автомобильных бизнесов

Всего в стране в прошлом году Сервисные центры МВД впервые зарегистрировали 500 тыс. транспортных средств. В частности, 13,32 тыс. легковых электроавто, что на 56% больше по сравнению с предыдущим годом.

Согласно аналитическим данным YouControl.Market, в 2022 году наибольшую долю в чистых доходах зафиксировали автомобильные бизнесы, размещенные в Киеве (54,5%, 77 млрд гривен чистого дохода), Киевской (17,2%, 24,4 млрд гривен, Днепропетровской) (4,2%, 5,9 млрд гривен), Волынской (4,1%, 5,8 млрд гривен) и Львовской (3,5%, 4,9 млрд гривен) областях. Киев и область имеют 71,7% в структуре доходов.

Наименьший объем чистого дохода в прошлом году получили автомобильные бизнесы в Херсонской (0,02%, 30,2 млн), Сумской (0,19%, 276,3 млн), Донецкой (0,22%, 319,1 млн), Черниговской (0, 24%, 336 млн) и Житомирской (0,38%, 546,5 млн) областях.

Суммарно автодилеры отчитались в 2022 году о более чем 142,3 миллиарда гривен чистого дохода.

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