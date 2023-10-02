НБУ усилил поддержку гривны — сколько продал долларов на межбанке в сентябре

Здание НБУ. Фото: google.com

В Национальном банке Украины (НБУ) усилили поддержку гривны в сентябре текущего года. Регулятор продал на межбанковском валютном рынке рекордную сумму из золотовалютных резервов.

Такие данные обнародованы на официальном портале НБУ.

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Объемы валюты, израсходованные из золотовалютных резервов в сентябре, регулятор не продавал с января 2023 года. Речь идет о сумме в 2,69 млрд долларов.

В августе продал несколько меньшую сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи из международных резервов был больше против июля на 21,7% — 2,369 млрд долларов (на 0,423 млрд долларов больше, чем в июле).

За текущий год регулятор для поддержания баланса на валютном рынке продал 19,27 млрд долларов.

Источник: РБК

Международная финансовая помощь

Однако израсходованные средства покрывает международная помощь. В сентябре 2023 года было выделено 3 млрд долларов. В частности, грантовые средства (безвозвратная помощь) составляли более трети от общего объема финподдержки.

По информации Минфина, наибольшее количество средств в сентябре 2023 года Украине выделили:

Европейский Союз (ЕС) — 1,6 млрд долларов (как льготное кредитование);

Соединенные Штаты — 1,25 млрд долларов (гранты);

Всемирный банк (ВБ) под гарантии Британии — 100 млн долларов (как льготное кредитование).

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) рассказал о планах перехода к управляемой гибкости валютного курса. Только после этого этапа будут решать, возвращаться ли к плавающему курсу доллара.

Также мы писали, что в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.