Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Рекордное усиление поддержки гривны: сколько денег потратил НБУ из резервов arrow

Рекордное усиление поддержки гривны: сколько денег потратил НБУ из резервов

2 октября 2023 13:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ усилил поддержку гривны — сколько продал долларов на межбанке в сентябре
Здание НБУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) усилили поддержку гривны в сентябре текущего года. Регулятор продал на межбанковском валютном рынке рекордную сумму из золотовалютных резервов.

Такие данные обнародованы на официальном портале НБУ.

Читайте также:

Сколько денег потратил НБУ из резервов

Объемы валюты, израсходованные из золотовалютных резервов в сентябре, регулятор не продавал с января 2023 года. Речь идет о сумме в 2,69 млрд долларов.

В августе продал несколько меньшую сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи из международных резервов был больше против июля на 21,7% — 2,369 млрд долларов (на 0,423 млрд долларов больше, чем в июле).

За текущий год регулятор для поддержания баланса на валютном рынке продал 19,27 млрд долларов.

 

валюта НБУ
Источник: РБК

Международная финансовая помощь

Однако израсходованные средства покрывает международная помощь. В сентябре 2023 года было выделено 3 млрд долларов. В частности, грантовые средства (безвозвратная помощь) составляли более трети от общего объема финподдержки.

По информации Минфина, наибольшее количество средств в сентябре 2023 года Украине выделили:

  • Европейский Союз (ЕС) — 1,6 млрд долларов (как льготное кредитование);
  • Соединенные Штаты — 1,25 млрд долларов (гранты);
  • Всемирный банк (ВБ) под гарантии Британии — 100 млн долларов (как льготное кредитование).

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) рассказал о планах перехода к управляемой гибкости валютного курса. Только после этого этапа будут решать, возвращаться ли к плавающему курсу доллара.

Также мы писали, что в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

14:18 Ученые раскрыли загадочное происхождение восьмого континента Земли: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз