НБУ усилил поддержку гривны — сколько продал долларов на межбанке в сентябре

Рекордное усиление поддержки гривны: сколько денег потратил НБУ из резервов
В Национальном банке Украины (НБУ) усилили поддержку гривны в сентябре текущего года. Регулятор продал на межбанковском валютном рынке рекордную сумму из золотовалютных резервов.
Такие данные обнародованы на официальном портале НБУ.
Сколько денег потратил НБУ из резервов
Объемы валюты, израсходованные из золотовалютных резервов в сентябре, регулятор не продавал с января 2023 года. Речь идет о сумме в 2,69 млрд долларов.
В августе продал несколько меньшую сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи из международных резервов был больше против июля на 21,7% — 2,369 млрд долларов (на 0,423 млрд долларов больше, чем в июле).
За текущий год регулятор для поддержания баланса на валютном рынке продал 19,27 млрд долларов.
Международная финансовая помощь
Однако израсходованные средства покрывает международная помощь. В сентябре 2023 года было выделено 3 млрд долларов. В частности, грантовые средства (безвозвратная помощь) составляли более трети от общего объема финподдержки.
По информации Минфина, наибольшее количество средств в сентябре 2023 года Украине выделили:
- Европейский Союз (ЕС) — 1,6 млрд долларов (как льготное кредитование);
- Соединенные Штаты — 1,25 млрд долларов (гранты);
- Всемирный банк (ВБ) под гарантии Британии — 100 млн долларов (как льготное кредитование).
Что еще стоит знать
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) рассказал о планах перехода к управляемой гибкости валютного курса. Только после этого этапа будут решать, возвращаться ли к плавающему курсу доллара.
Также мы писали, что в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.