Год будет очень тяжелым: эксперт спрогнозировал последствия запрета на импорт украинского зерна в ЕС

Комбайн и зерно. Источник: usm.media

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно Европейский Союз принял решение до 15 сентября продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Эти страны жаловались, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство убыточным.

Более того, исполняющий обязанности министра Румынии по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий намерен обратиться в Европейскую комиссию с просьбой продлить ограничение на импорт зерна из Украины до конца года. Новини.LIVE спросили у главы Аграрного союза Украины Геннадия Новикова, какие убытки терпят украинские аграрии из-за фактического бойкота их продукции.

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По словам эксперта, ущерб от запрета импорта украинского зерна и блокирования Россией зернового коридора может достигать миллиардов долларов США.

"Прогноз цены на новый урожай на 30% ниже цены в прошлом году. Украина в одиночку не может потребить такое большое количество зерна" , — добавил глава Аграрного союза Украины.

Он отметил, что если в прошлом году украинские аграрии продавали пшеницу по 5,7-5,8 тысяч гривен за тонну, то новый урожай этой зерновой культуры, по прогнозам, придется продавать всего за 4,5 тысяч гривен за тонну. И такая тенденция, по словам Геннадия Новикова, распространится на все виды зерновых культур. Значительно "просядет" в цене и рапс.

"Где-то пять тысяч гривен убытков на тонне рапса. И это еще будет хорошо, если будет так. В прошлом году было от 15 до 17 тысяч гривен за тонну, сейчас дай Бог, чтобы было 10-12 тысяч", — подчеркнул Новиков. .

Из-за чего начали бойкотировать украинское зерно

По словам главы Аграрного союза, из-за импорта украинской агропродукции европейским фермерам пришлось снизить цену на свое зерно примерно на 30 евро, что им показалось чрезмерной уступкой. В то же время украинские аграрии продают свою продукцию по 135 долларов за тонну.

Из-за запрета на импорт зерна и снижения цен на продукцию украинских аграриев могут ждать очень тяжелые времена. Даже в этом сезоне, отметил Новиков, фермерам пришлось существенно экономить на удобрениях и семенах.

"Если в этом году будет такая цена, которую я назвал — это просто ущерб. Я не знаю, кто сможет выдержать эту цену. Год будет очень тяжелым" , — добавил глава Аграрного союза Украины.

Напомним, Украина будет настаивать на компенсации ущерба из-за дальнейшего ограничения импорта украинской агропродукции. По мнению вице-премьера Ольги Стефанишиной, это ограничение следует расценивать как перекрытие кислорода, которое будет иметь последствия на глобальном уровне.