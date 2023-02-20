Рынок криптовалюты — инвесторы советуют вкладывать в биткоин

Рынок криптовалют: почему инвесторы советуют вкладывать в биткоин
Американский инвестор Роберт Кийосаки высказался в поддержку Bitcoin (BTC), который в прошлом году существенно "просел", но в 2023 году настойчиво растет в стоимости. Он уверен, что нужно вкладывать в первую криптовалюту.
Об этом он написал в Twitter.
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Инвестиции в Bitcoin
По словам автора бестселлера "Бедный папа, Богатый папа" Киосаки, он является сторонником вливания финансов в цифровое "золото", его физический аналог и серебро. Инвестор убежден, что именно биткоин лучше всего подходит "для нестабильных времен".
Он напомнил, что всегда считал инвестирование в акции, облигации, взаимные фонды и ETF рискованным, а во время повышенной нестабильности финансовых рынков, это стало еще более опасным.
Миллиардер отметил, что сейчас цена биткоина может колебаться, однако в глобальном смысле ожидаются масштабные перспективы цифрового актива.
Ранее он выражал уверенность, что цена виртуальной валюты повысится в 20 раз с нынешних отметок через несколько лет. По его прогнозу, цена подскочит до 500 тысяч долларов за 1 BTC.
По его ожиданиям, на пороге — большой крах всех ведущих рынков. Также прогнозирует повторение великой депрессии в США.
Ситуация на рынке криптовалют 20 февраля
На криптовалютном рынке Bitcoin продолжает дорожать, хотя несколько дней назад курс снова "просел". В понедельник, 20 февраля, стоимость ВТС составляет 24,927 тыс. долларов, в то время как в пятницу стоил 23,788 тыс. долларов. Таким образом, первая криптовалюта находится фактически на самом высоком уровне с августа прошлого года.
Информация о других капитализированных криптоактивах:
Напомним, в начале ноября на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.
Ранее мы писали, что на криптовалютном рынке Bitcoin продолжал колебаться, но с постоянной тенденцией к удорожанию.