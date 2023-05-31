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Рынок недвижимости: сколько компаний сократили персонал из-за войны с РФ

31 мая 2023 17:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Рынок недвижимости: сколько компаний сократили персонал из-за войны с РФ
Недостроенные дома. Фото usp-ltd.org
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

После начала войны 62,8% компаний рынка недвижимости Украины сократили персонал от 10 до 50%. Более четверти предприятий пришлось сократить штат вдвое.

Об этом сообщила соучредитель Ukrainian Real Estate Club Ольга Соловей во время презентации исследования основных трендов рынка недвижимости 2022-2023 годов.

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Опрос проводился среди девелоперских, архитектурных, сервисных и строительных компаний, а также компаний по управлению проектами недвижимости. Согласно результатам опроса, 62,8% компаний рынка недвижимости Украины после начала войны пришлось сократить от 10% до 50% персонала.

При этом 27,7% предприятий рынка недвижимости сократили штат вдвое. Только 35% не изменили численность работников и лишь 2% компаний удалось за этот период нарастить штат.

Почему компании на рынке недвижимости сократили персонал

Как отмечается в исследовании, значительная часть сотрудников компаний рынка недвижимости Украины после 24 февраля 2022 года пошли в терроборону и ряды ВСУ. Некоторые компании таким образом остались без 60% персонала.

Кроме того, по некоторым непубличным данным, кроме работников, мобилизованных в 2022 году, с марта 2022 года почти 75% сотрудников отрасли отправили в отпуска без сохранения оплаты или существенно снизили им заработную плату.

Впрочем, есть и хорошие новости. В 2023 году активность на рынке недвижимости немного возобновилась. Так, согласно опросу, в половине компаний намерены набрать еще 10-30% персонала, а почти 8% опрошенных планируют увеличить количество работников более чем на 30%.

"О возврате размера выплат и количества работников на уровень 2021 года говорить еще рано. 10% компаний по-прежнему в процессе сокращения штата. И целесообразность таких решений очевидна, и для компаний в сфере строительства, рынок которого по своим объемам сократился в десятки раз, и для компаний в сфере управления объектами недвижимости и сервисных компаний", — отметила Ольга Соловей

Напомним, в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. В среднем украинцам готово платить 11 тыс. грн.

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