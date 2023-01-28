Доллар в Украине — что ждет курс в 2023 году

Риски для доллара в Украине: что может заставить НБУ просмотреть курс
В Украине на валютном рынке относительно стабильное положение национальной валюты напрямую зависит от внешней финансовой помощи. При этом любые задержки в ее получении будут угрожать ухудшением ситуации, оказывая давление на курс доллара.
Об этом рассказывают финансовые аналитики.
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Угрозы для доллара
По словам аналитика компании Esperio Александра Болтяна, именно помощь от западных партнеров способствовала стабильности гривны в прошлом году.
"Среди факторов, которые будут влиять на валютный рынок страны мы учитываем прежде всего регулярность поступающего внешнего финансирования. Прошлый год нам удалось пережить только благодаря внешним деньгам, а при условии, когда войну не заканчивают, поэтому и экономика в рост пока не пойдет, в текущем году для нас также важны кредиты и их стабильность", — рассказывает эксперт.
При этом угроза последствий от российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры только нарастает. Это несет в целом негативное влияние на экономику. Бюджетные поступления косвенно влияют на рынок, поскольку обстрелы требуют дополнительных расходов.
"Инфраструктурные разрушения как существующие, так и потенциальные, будут негативно сказываться на бюджете страны и могут потребовать новых непредвиденных расходов, поэтому фактор войны сохраняется сильным фактором давления на валютный рынок страны при условии, что НБУ не введет административных ограничений на валютные колебания", — считает аналитик.
Что ждет доллар в 2023-м
По словам эксперта, ситуация на рынках и в целом в стране сейчас такова, что национальная валюта будет стабильной в течение года, если не будет вышеперечисленных угроз. Так, в феврале будет сохраняться приоритетный уровень около 40 грн/долларов.
"Причин несколько: спрос на валюту расти не будет, поскольку потребность в импорте энергоносителей и электрооборудования удовлетворили в декабре-январе, именно для этого преимущественно покупали доллары и евро", — пояснил специалист.
Сейчас сохраняются потоки финансовой поддержки от государств и международных финансовых институтов, что позволяет Национальному банку Украины соблюдать политику фиксированного курса.
28 января на наличном рынке доллар в среднем стоит в покупке 39,91 гривны, в продаже — 40,59.
Динамика курса американской валюты в течение 2022 года на черном рынке по данным портала Мinfin:
Что говорят в НБУ
В Национальном банке заявляют, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.
Напомним, банкиры и финансисты курс гривны прогнозируют в течение следующих 12 месяцев на уровне 42,70 грн/долл. В октябре банкиры заявляли, что курс может составить 43,23 грн/долл. По мнению финансовых аналитиков, доллар будет дешевле — 41,11 грн/долл. В октябре прогнозировали 42,30 грн/долл.
Украинская банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года. Объем был существенно меньше, чем в прошлом году.