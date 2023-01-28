Доллар в Украине — что ждет курс в 2023 году

Любые задержки с получением помощи будут угрожать ухудшением ситуации

В Украине на валютном рынке относительно стабильное положение национальной валюты напрямую зависит от внешней финансовой помощи. При этом любые задержки в ее получении будут угрожать ухудшением ситуации, оказывая давление на курс доллара.

Об этом рассказывают финансовые аналитики.

Угрозы для доллара

По словам аналитика компании Esperio Александра Болтяна, именно помощь от западных партнеров способствовала стабильности гривны в прошлом году.

"Среди факторов, которые будут влиять на валютный рынок страны мы учитываем прежде всего регулярность поступающего внешнего финансирования. Прошлый год нам удалось пережить только благодаря внешним деньгам, а при условии, когда войну не заканчивают, поэтому и экономика в рост пока не пойдет, в текущем году для нас также важны кредиты и их стабильность", — рассказывает эксперт.

При этом угроза последствий от российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры только нарастает. Это несет в целом негативное влияние на экономику. Бюджетные поступления косвенно влияют на рынок, поскольку обстрелы требуют дополнительных расходов.

"Инфраструктурные разрушения как существующие, так и потенциальные, будут негативно сказываться на бюджете страны и могут потребовать новых непредвиденных расходов, поэтому фактор войны сохраняется сильным фактором давления на валютный рынок страны при условии, что НБУ не введет административных ограничений на валютные колебания", — считает аналитик.

Что ждет доллар в 2023-м

По словам эксперта, ситуация на рынках и в целом в стране сейчас такова, что национальная валюта будет стабильной в течение года, если не будет вышеперечисленных угроз. Так, в феврале будет сохраняться приоритетный уровень около 40 грн/долларов.

"Причин несколько: спрос на валюту расти не будет, поскольку потребность в импорте энергоносителей и электрооборудования удовлетворили в декабре-январе, именно для этого преимущественно покупали доллары и евро", — пояснил специалист.

Сейчас сохраняются потоки финансовой поддержки от государств и международных финансовых институтов, что позволяет Национальному банку Украины соблюдать политику фиксированного курса.

28 января на наличном рынке доллар в среднем стоит в покупке 39,91 гривны, в продаже — 40,59.

Динамика курса американской валюты в течение 2022 года на черном рынке по данным портала Мinfin:

Что говорят в НБУ

В Национальном банке заявляют, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

Напомним, банкиры и финансисты курс гривны прогнозируют в течение следующих 12 месяцев на уровне 42,70 грн/долл. В октябре банкиры заявляли, что курс может составить 43,23 грн/долл. По мнению финансовых аналитиков, доллар будет дешевле — 41,11 грн/долл. В октябре прогнозировали 42,30 грн/долл.

Украинская банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года. Объем был существенно меньше, чем в прошлом году.