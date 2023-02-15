Кибермошенничество в Украине — СНБО и НБУ запустили проект противодействия

СНБО и НБУ запустили проект по противодействию кибермошенничеству
В Украине стартовал проект по противодействию кибермошенничеству в финансовой сфере. Он был запущен Национальным координационным центром кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и Национальным банком Украины (НБУ).
Об этом сообщает пресс-центр НБУ.
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Противодействие мошенничеству
Как отмечает пресс-служба, главная задача проекта — усилить защиту населения от киберпреступников, активизировавшихся во время военного положения в Украине. Для похищения денег мошенники создают фишинговые кампании, цель которых — выманивание информации для доступа к банковским счетам.
"Самым распространенным видом стала фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций пострадавшим от войны украинцам", — говорится в сообщении.
В прошлом году Национальный банк обнаружил около 4,5 тыс. поддельных сайтов. Это побудило НБУ внедрить меру противодействия вредоносным сайтам.
Новые шаги должны усилить киберзащиту финансовой системы, обезопасить украинцев от аферистов, а в будущем сократить количество фишинговых атак и в целом объемы финансового мошенничества в стране, добавили в Нацбанке.
Напомним, в Центре противодействия дезинформации ранее заявляли, что в Украине из-за постоянных отключений электричества в связи с российскими обстрелами возникли проблемы с мобильной связью и мошенники решили воспользоваться ситуацией для выманивания денег.