Кибермошенничество в Украине — СНБО и НБУ запустили проект противодействия

СНБО и НБУ запустили проект по противодействию кибермошенничеству

В Украине стартовал проект по противодействию кибермошенничеству в финансовой сфере. Он был запущен Национальным координационным центром кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и Национальным банком Украины (НБУ).

Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

Противодействие мошенничеству

Как отмечает пресс-служба, главная задача проекта — усилить защиту населения от киберпреступников, активизировавшихся во время военного положения в Украине. Для похищения денег мошенники создают фишинговые кампании, цель которых — выманивание информации для доступа к банковским счетам.

"Самым распространенным видом стала фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций пострадавшим от войны украинцам", — говорится в сообщении.

В прошлом году Национальный банк обнаружил около 4,5 тыс. поддельных сайтов. Это побудило НБУ внедрить меру противодействия вредоносным сайтам.

Новые шаги должны усилить киберзащиту финансовой системы, обезопасить украинцев от аферистов, а в будущем сократить количество фишинговых атак и в целом объемы финансового мошенничества в стране, добавили в Нацбанке.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации ранее заявляли, что в Украине из-за постоянных отключений электричества в связи с российскими обстрелами возникли проблемы с мобильной связью и мошенники решили воспользоваться ситуацией для выманивания денег.