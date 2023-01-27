Работа для украинцев за рубежом — какие сейчас предложения в странах Европы

Выбор вакансий для иностранцев достаточно широк

Количество вакансий для иностранцев в Европе ощутимо уменьшилось по сравнению с предновогодним спросом. При этом выбор довольно широк, несмотря на слабый сезон на производстве и замедлении экономики.

Об этом сообщили эксперты польской Миграционной платформы EWL.

Так, специалисты Миграционной платформы EWL собрали вакансии для украинцев за границей, не требующих специальных навыков и знания местного языка.

Польша

В частности, в Польше есть выбор вакансий для беженцев в ведущих отраслях. В основном — это сфера логистики, где нуждаются в работниках складов. В то же время после праздников их существенно уменьшилось из-за спада онлайн-заказов. Предлагают работу и в автомобильной сфере, на предприятиях пищевой промышленности, уже сейчас проводящих подготовку к летнему сезону.

С нового года в Польше подняли минимальную ставку до 3,49 тыс. злотых брутто (в пересчете 29,7 тыс. гривен), в июле повысят до 3,6 тыс. злотых брутто (это около 30,7 тысяч гривен). В среднем работникам платят за простую физическую работу без знания польского языка — до 4,4 тыс. злотых (34-37 тыс. гривен).

Нидерланды

В стране наблюдается нехватка работников на предприятиях по производству мясной продукции, а также на логистических складах. Зарплата за работу без специальных навыков или знания языка составляет 1,8 тыс. евро в месяц брутто (72,2 тыс. гривен). С разговорным английским можно трудоустроиться поварами или официантами на зарплату 1,9 тыс. — 2 тыс. евро нетто (76,2 − 80,2 тыс. грн).

Чехия

В Чехии аналогичная ситуация с польской. Там некоторое влияние на рынок труда оказал кризис в энергетике, война в Украине и сезонное падение производства. Наиболее популярные профессии и актуальные вакансии для работников логистических складов для сбора деталей кондиционеров, вентиляторов или кондиционеров для авто.

В основном работодатели предлагают бесплатное жилье для работников. Некоторые предоставляют бесплатное питание или более низкие цены. За работу без знания чешского языка и опыта платят 25 − 28 тыс. крон нетто (в пересчете 42,1 − 47,2 тыс. гривен).

Румыния

В этой стране предлагают украинцам работу на логистических складах и производстве. Однако зарплаты ниже по сравнению с другими европейскими странами. Там пытаются конкурировать с лучшими условиями для беженцев из Украины. В частности, некоторые работодатели приглашают украинских женщин на работу, предлагая бесплатное жилье, а также купоны на бесплатное питание с зарплатой в 550 евро (22 тыс. гривен).

"За проживание детей тоже не нужно платить. Женщины самоорганизуются по сменам и пока одни работают, другие ухаживают за детьми", — рассказывают эксперты.

Напомним, в Британии в последнее время существенно возросло количество бездомных беженцев из Украины. Такая тенденция может быть связана с прекращением финансовой поддержки со стороны британцев.

Также в Польше сокращаются программы финансовой поддержки украинских беженцев, действовавшие с самого начала полномасштабного вторжения россии. Так, денежные выплаты больше не осуществляет немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.