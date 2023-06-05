Подобова оренда котеджів в Україні: ціни на оренду заміських будинків

Романтичный дом в лесу или дворец возле Днепра: где снять коттедж под Киевом и сколько это стоит
Уже больше года Украина проходит крайне непростые испытания, связанных с российской агрессией. Однако украинцы не потеряли стремление к отдыху.
К сожалению, в результате далеко не все могут провести отпуск за границей. Более того, не у всех сейчас есть возможность уйти в отпуск. Но провести солнечные выходные на природе можно и даже нужно себе разрешать.
Новини.LIVE рассказывают о вариантах посуточной аренды загородных домов в Киевской области и сколько за такое удовольствие придется заплатить.
Дом из ели в Яготине
Начнём с наиболее бюджетных вариантов. В городе Яготин сдается двухэтажный дом из ели. На первом этаже расположены спальня с двуспальной кроватью, кухня и санузел. На втором – две комнаты с тремя односпальными кроватями.
Общая площадь дома: 100 кв. м. Во дворе есть беседка и парковка автомобиля.
Цена аренды: 600 грн в сутки.
Рыбацкий дом на озере в Кидановке
Еще одно бюджетное предложение — рыбацкий дом на озере в селе Кидановка. Однако желающим арендовать этот дом нужно иметь в виду, что расположен он довольно далеко от столицы — около двух часов на автомобиле от Киева.
Дом имеет два этажа, расположенный на берегу озера, рядом есть лес. Подойдет для отдыха 4-5 человек. Для отдыхающих здесь есть баня, стационарная купольная палатка и байдарка.
Цена аренды: 350 грн в сутки с человека.
Уютный дом в Ворзеле
Этот дом расположен уже ближе к столице — в пгт Ворзель. Однако и цена аренды уже немного выше предыдущих. В уютном доме, как говорится в объявлении, есть все необходимое для проживания, кроме постельного белья и полотенец, которые нужно будет взять с собой.
Площадь его составляет 55 кв. м: кухня-студия, 2 комнаты, туалет и душевая. Для отдыхающих здесь есть бойлер, плита, микроволновка, холодильник, телевизор, чайник, тостер, подогрев пола. Также пригодятся гостям терраса и место для парковки автомобиля. Дом сдается максимум на 6 гостей.
Цена аренды: 2300 грн в сутки.
Таунхаус на берегу Десны
Еще одно весьма интересное предложение — двухэтажный таунхаус в селе Хотяновка. Дом расположен на берегу Десны и имеет современный дизайнерский ремонт. Для отдыха гостей здесь есть две спальни с двуспальными кроватями, смежная гостиная, кухня с выходом во двор и два санузла.
Кроме того в таунхаусе установлены кондиционеры, а пол оснащен подогревом. На территории есть мангалы, детская площадка, батут, шезлонги и теннисный стол.
Цена аренды: 3000 грн за будний день и 5000 в выходные и праздничные дни. Аренда в месяц стоит 40 тыс. грн. плюс электроэнергия. Сдается дом минимум на двое суток.
"Лучший экодом Украины"
Именно так его охарактеризовал автор объявления. Он также добавил, что этот дом является победителем в номинации "Экодом Украины" в 2017 году. Впрочем, отдыхающим следует знать, что дом расположен в 10 километрах от города Буча.
Двухэтажный коттедж находится на территории коттеджного городка "Биг Бен", в лесном массиве. В доме и на участке есть все необходимое для хорошего отдыха: две спальни с двуспальными кроватями, гостиная, два санузла, душевая, ванная, бассейн с подогревом и очисткой воды, инфракрасная сауна, барбекю.
Цена аренды зависит от количества гостей:
- до 4 человек — 3500 грн/сутки;
- 5 человек — 4000 грн/сутки;
- 6 человек — 5000 грн/сутки;
- 7 человек — 5500 грн/сутки;
- 8 человек — 6000 грн/сутки;
- 9 человек — 6500 грн/сутки;
- 10 человек — 7000 грн/сутки;
- свыше 10 человек: 7000 грн/сутки плюс 300 грн с человека.
Дети до 7 лет — бесплатно.
Загородный коттедж
Загородный коттедж в селе Займище. Находится в 30 км от станции метро "Позняки" в сторону Борисполя. Автор объявления подчеркивает: дом кажется только адекватным, культурным и нешумным компаниям. На первом этаже дома расположена кухня-студия, спальня, санузел и душ. На втором этаже две спальни и гостиная. Всего 14 спальных мест.
В коттедже и на территории есть пять парковочных мест, озеро, чан, баня, одна крытая и две открытых беседки, апитерапия, качели, мангал.
Цена аренды:
Будни (пн-чт) — 3000 грн/сутки;
Выходные (пт, вс) — 3500 грн/сутки;
Выходные (сб) — 4000 грн/сутки.
Баня и чан оплачиваются отдельно.
Домик в лесу
Дом находится в селе Лютеж и окружен сосновым лесом. В 300 метрах от него — Киевское водохранилище. Автор объявления подчеркивает, что дом идеально подойдет для романтического уик-энда и семейного отдыха.
В доме 4 комнаты: гостиная-столовая, две спальни, гостевая комната. На кухне вся необходимая техника. К дому примыкает просторная терраса с выходом в зону барбекю, есть места для парковки автомобилей.
Цена аренды:
Будни (пн-чт) — 4600 грн/сутки;
Выходные (пт, сб, вс) — 5500 грн/сутки.
Двухэтажный дом в Киеве
Вариант для тех, кто не любит уезжать далеко от Киева. Дом находится в частном секторе Голосеевского района столицы. На первом этаже дома есть сауна, зал с камином, обеденный стол, большой ТВ, мягкий раскладной диван. На втором этаже два спальных номера с санузлами.
Также есть большой бассейн и баня, однако последняя — за дополнительную плату. Максимальное количество людей — 15.
Цена аренды: 8000 грн/сутки.
Дом с бассейном
В Борисполе сдается дом с большой террасой и бассейном. Кроме того, на территории есть печь, мангал, лежаки, батут и качели.
Количество спальных мест: 6+.
Цена аренды: 500 грн/час.
Дом возле Днепра
Самый дорогой дом в нашей подборке больше похож на настоящий дворец. Расположен он в селе Вишенки и имеет прямой доступ к Днепру. Кроме того, здесь есть собственная пристань, лодка, удочки, спиннинги, котел для приготовления плова, вертел и гриль.
На участке есть небольшой пруд с рыбой, черепахами и дикими утками, два дома: один — 260 кв. метров, второй — гостевой дом, плюс баня. Также есть бассейн на 40 "кубов" с ночной подсветкой, четыре беседки, волейбольное поле, мини футбольное поле с зеленым газоном, теннисный стол и игра дартс. По участку протекает ручей.
Кроме того, на участке есть финская купель с горячей водой, старинный рабочий самовар и профессиональный бильярдный стол. Автор объявления подчеркивает, что дом не сдается громким компаниям.
Цена аренды:
Будни (пн-чт) — 11 000 грн/сутки;
Выходные (пт, сб, вс) — от 16 000 грн/сутки.
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