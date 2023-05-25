Россия нанесла ущерб украинской экологии на триллионы гривен

Российское вторжение нанесло ущерб воздуху, водным и земельным ресурсам Украины. Фото: copolitic.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сумма ущерба украинской экологии, пострадавшей от российского вторжения, достигла 8 триллионов гривен. Российская армия нанесла ущерб атмосферному воздуху, водным и земельным ресурсам Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Ставнийчук. Его слова приводит "Укринформ".

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"На сегодняшний день ущерб, нанесенный атмосферному воздуху, воде и земле, составляет уже почти 2 трлн грн. Ущерб по недрам — уже около 6 трлн грн. Однако работа продолжается, мы все понимаем, что основная цель — получить репарации за эти убытки. Конечно, мы хотим унифицировать все подходы на международном уровне", – сказал Ставнийчук.

Как посчитали ущерб экологии Украины

Ставнийчук подчеркнул, что для подсчета нанесенных Россией используются семь методик, разработанных Государственной экологической инспекцией и Государственной службой геологии и недр.

Кроме того, представитель экологического ведомства добавил, что для усовершенствования этих методик Минприроды собирает информацию и анализирует все наработки международных экспертов, а также работает над соответствующими директивами ЕС. Впоследствии их планируют усовершенствовать.

"Я считаю, что эти методики, которые есть сейчас, частично будут изменены после наработок. То есть и международные эксперты, и наши специалисты — все работают для того, чтобы усовершенствовать максимально эти документы. А сейчас основная наша задача — это собирать кейсы. Будет большой проблемой что-то пересчитывать потом. Однако важно, чтобы у нас была достаточная доказательная база, которая в дальнейшем будет задействована для того, чтобы получить все эти возмещения в суде", — добавил Ставнийчук.

Напомним, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вымирание дельфинов у Мариуполя на берегу Азовского моря набирает обороты. Экология ухудшается в связи с действиями русских окупантов.