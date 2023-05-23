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Россияне стали чаще банкротиться и залезать в долги

23 мая 2023 15:16
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубовенко Артур
Дубовенко Артур
Редактор экономических новостей
Россияне стали чаще банкротиться и залезать в долги
Президент РФ Владимир Путин. Фото: РосСМИ
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубовенко Артур
Дубовенко Артур
Редактор экономических новостей

Россияне все чаще обращаются в суды для оформления банкротства. За первый квартал 2023 года арбитражные суды РФ рассмотрели на 30% больше дел о банкротстве по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Об этом сообщают РосСМИ.

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"В первом квартале этого года арбитражными судами рассмотрено на 30% больше дел о банкротстве. В этой связи необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация", — сказал Лебедев.

Кроме того, по данным главы Верховного суда, в России также возросло количество дел о взыскании с россиян долгов – на 23%.

Что такое банкротство

Банкротство — это неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов (признанная арбитражным судом либо во время процедуры внесудебного банкротства).

Подать заявление о банкротстве может компания или гражданин, а также кредиторы или государственные структуры.

Арбитражный суд определяет финансовое состояние потенциального банкрота и кредиторов, изучает возможность реструктуризации задолженностей, выясняет, можно ли погасить кредиты имеющимися у должника средствами. Если это сделать нельзя, то происходит списание всех долгов банкрота. Его имущество распродают, чтобы кредиторы вернули себе хоть часть потраченных денег.

Напомним, весной возобновился стремительный рост бюджетного дефицита РФ. Только в апреле он вырос на 1 трлн руб. и за четыре месяца 2023 года составляет 3,4 трлн. Эксперты прогнозируют, что исправлять ситуацию власти РФ начнут с размещения облигаций федерального займа, однако этого будет недостаточно. Далее сократят государственное субсидирование и "урежут" финансирование регионам.

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