Российские компании отказываются страховать жизни жителей Белгородщины

Разрушенный дом якобы в Белгородской области. Фото: РосСМИ

Дубовенко Артур Редактор экономических новостей

Предприятия Белгородской и Курской областей столкнулись с проблемами страхования объектов и сотрудников компаний. Страховые компании отказываются заключать договоры с предприятиями якобы из-за обстрелов областей Украины.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Как отмечается, в такой ситуации оказались все предприятия Белгородской области, работающие в "50-километровой зоне досягаемости украинской артиллерии".

"Банки перестали рассматривать находящиеся в этой пограничной зоне залоги или стали оценивать их в размере нуля рублей. Страховые компании перестали страховать объекты и отказывали в выплатах в связи с несоответствием прописанной в полисе статьи", — отметил глава белгородского отделения организации "Деловая Россия" Сергей Лисов.

Он добавил, что бизнес в Белгородской области уже столкнулся с дефицитом рабочей силы и даже зарплата по двойной ставке не решает этой проблемы. По словам Лисова, это вызвано мобилизацией, а также нежеланием россиян работать в опасном для жизни регионе.

В Курской области тоже не хотят страховать жизнь

Такая же ситуация наблюдается и в Курской области. Там страховщики отказываются предоставлять свои услуги компаниям и частным лицам.

"Когда я хотел в рамках социальной ответственности застраховать работника, находящегося непосредственно в приграничной зоне, мне это сделать не удалось", — подчеркнул генеральный директор группы компаний "Агропромышленный альянс "Юг" Андрей Семиноженко.

По словам Семиноженко, страховщики обратили свои программы в сегмент жизни и здоровья и за это их "трудно обвинить", поскольку они работают ради прибыли.

Напомним, российские добровольцы заявили, что Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают освобождение России от путинского режима в Белгородской области. Они подчеркнули, что силовики не смогли ничего противопоставить патриотам-добровольцам.