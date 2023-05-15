России запретят возобновлять импорт газа в Европу

G7 и ЕС запретят возобновлять импорт российского газа. Фото: greendeal.org.ua

"Большая семерка" и Европейский Союз планируют запретить России возобновлять импорт газа по маршрутам, где Кремль прекратил его поставки. Соответствующее решение должно быть принято на саммите G7, который пройдет в Хиросиме в четверг, 18 мая.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект заявления G7 и участвующих в переговорах должностных лиц.

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Проект заявления предусматривает запрет на возобновление поставок российского газа по трубопроводам в такие страны, как Польша и Германия — в прошлом году РФ прекратила поставки "голубого топлива" в эти страны. Таким образом, западные государства хотят убедиться, что энергетические доходы России не будут расти.

В проекте заявления G7 также говорится, что группа ведущих экономик мира и дальше будет сокращать использование российских энергоносителей, "включая предотвращение повторного открытия путей, которые ранее были закрыты", по крайней мере до тех пор, пока "не будет разрешения конфликта" в Украине.

Издание отмечает, что такой запрет знаковый, ведь в начале российского вторжения в Украину, страны ЕС не решались на запрет поставок газа из РФ, из-за их огромной зависимости от московского газа. Однако в последние месяцы европейским странам удалось существенно снизить цены на энергоносители. Этого удалось добиться за счет сокращения спроса зимой, ускорения развертывания возобновляемой энергии и использования альтернативных источников поставок.

Напомним, США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы усилить давление на ее экономику. Планы будут обнародованы в ходе встречи лидеров стран G7 в Японии.