Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow России запретят возобновлять импорт газа в Европу arrow

России запретят возобновлять импорт газа в Европу

15 мая 2023 18:16
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
России запретят возобновлять импорт газа в Европу
G7 и ЕС запретят возобновлять импорт российского газа. Фото: greendeal.org.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

"Большая семерка" и Европейский Союз планируют запретить России возобновлять импорт газа по маршрутам, где Кремль прекратил его поставки. Соответствующее решение должно быть принято на саммите G7, который пройдет в Хиросиме в четверг, 18 мая.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект заявления G7 и участвующих в переговорах должностных лиц.

Читайте также:

Что запретят

Проект заявления предусматривает запрет на возобновление поставок российского газа по трубопроводам в такие страны, как Польша и Германия — в прошлом году РФ прекратила поставки "голубого топлива" в эти страны. Таким образом, западные государства хотят убедиться, что энергетические доходы России не будут расти.

В проекте заявления G7 также говорится, что группа ведущих экономик мира и дальше будет сокращать использование российских энергоносителей, "включая предотвращение повторного открытия путей, которые ранее были закрыты", по крайней мере до тех пор, пока "не будет разрешения конфликта" в Украине.

Издание отмечает, что такой запрет знаковый, ведь в начале российского вторжения в Украину, страны ЕС не решались на запрет поставок газа из РФ, из-за их огромной зависимости от московского газа. Однако в последние месяцы европейским странам удалось существенно снизить цены на энергоносители. Этого удалось добиться за счет сокращения спроса зимой, ускорения развертывания возобновляемой энергии и использования альтернативных источников поставок.

Напомним, США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы усилить давление на ее экономику. Планы будут обнародованы в ходе встречи лидеров стран G7 в Японии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас