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Растаможка авто: в Раде рассказали о суммах, уплаченных украинцами

4 июля 2023 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Растаможка авто — какие суммы заплатили украинцы
Транспорт на автостоянке. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украину с 1 июля прошлого года, когда отменили льготы, граждане завезли с растаможкой 255,7 тысячи транспортных средств. Это существенно пополнило государственный бюджет.

Такие данные привел представитель Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Ярослав Железняк.

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Сколько средств поступило в бюджет

По словам Железняка, суммарно в бюджет поступило 35,32 млрд гривен благодаря отмене льгот на растаможку авто.

Он отметил, что некоторые предупреждали о возможном сокращении налоговых поступлений на фоне снижения количества ввоза авто, однако этого не произошло.

"До сих пор считаю лучшей идеей существенно снизить цену растаможки и пропорционально это переложить в акциз на топливо, но это не входит в концепт "простые решения", — отметил заместитель главы Налогового комитета.

Как вычисляют сумму за ввезенное авто

В 2023 году, чтобы растаможить легковое авто, нужно уплатить пошлину, акциз и НДС. Формула растаможки выглядит следующим образом:
сумма растаможки = акцизный налог + ввозная пошлина + НДС

После оплаты таможенных платежей необходимо прохождение сертификации и регистрация в Сервисном центре МВД, где будет начислен сбор в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в 3-5% в зависимости от стоимости авто.

Для электрокаров, впервые ввезенных в Украину, предусмотрен только один акцизный налог. Пошлины, НДС и сбор в Пенсионный фонд не начисляют.

Больше об авто

Напомним, на днях главный сервисный центр Министерства внутренних дел сообщил об обновлении процедуры купли-продажи авто. Согласно постановлению Кабинета министров, отменяется требование о проведении экспертного обследования при перерегистрации автомобиля.

Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.

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