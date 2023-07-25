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Санкции в действии: банкоматы в РФ перестали принимать валюту

25 июля 2023 11:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Санкции в действии — банкоматы в РФ не принимают валюту
Американская валюта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В России на фоне введения санкционных ограничений относительно финансового сектора банкоматы перестали принимать валюту. Сейчас такой опции нет у большинства финансовых учреждений.

Об этом пишет российское издание "Известия".

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Из 13 крупных российских кредитных организаций в 11 отсутствует опция внесения иностранной валюты.

Нет такой возможности в банкоматах следующих финучреждений: Сбер, ВТБ, банк "Открытие", Райффайзенбанк, Юникредитбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанк. Принимают валюту банкоматы "Альфа-Банка" и "Тинькофф".

По словам экспертов, соответствующие изменения могут быть связаны с санкциями против российского финансового сектора, введенными странами Запада. Также это могло стать следствием замораживания корсчетов и дедолларизации в РФ.

Сообщается, что наличную валюту можно вносить только в отделениях банков.

Что еще стоит знать

Напомним, 22 июля "Сенс Банк" с российскими "корнями" официально стал государственным. Это позволит избежать угроз финансовой стабильности.

Также мы писали, что власти Республики Кипр заморозили счета 13 человек из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Их обвиняют в том, что они якобы помогали российским олигархам обходить санкции, наложенные на них из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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