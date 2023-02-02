СБУ обнаружила злоупотребление на Полтавском ГОКе на 2 млрд грн

Одному из топ-менеджеров сообщили о подозрении

На Полтавском горно-обогатительном комбинате, который входит в состав группы компаний Ferrexpo, нашли многомиллиардные злоупотребления. Одному из топ-менеджеров сообщили о подозрении.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

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Подозрение объявили совместно с Бюро экономической безопасности и Офисом Генерального прокурора Украины.

По версии следствия, действия топ-менеджера позволили предприятию уклониться от уплаты в государственный бюджет рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в около 2 миллиардов гривен. Это подтвердили выводы комплексных экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования.

Следователи выяснили, что должностное лицо, начиная с 2018-го и до 2021 года, вносило недостоверные данные в официальные документы предприятия.

Уголовное производство возбудили по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 212 — Уклонение от уплаты налогов, сборов;

ч. 1 ст. 366 — Служебный подлог.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Служба безопасности устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.

Напомним, ранее Бюро экономической безопасности выявило очередных нарушителей: победители государственных закупок уклонились от уплаты налогов на сумму почти 400 млн долларов. Речь идет о поставщиках продуктов питания для государственных структур.

Также мы писали, что в работе Фонда государственных имуществ Украины (ФГИУ) выявили нарушений на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества более чем на 56 млрд гривен. Таковы итоги аудита Счетной палаты Украины.

В прошлом году Украине, несмотря на войну, удалось подняться на одно место в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index — CPI). Теперь наша страна занимает 116 место из 180 стран, имея 33 балла.