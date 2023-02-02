СБУ обнаружила злоупотребление на Полтавском ГОКе на 2 млрд грн

СБУ выявила на Полтавском горно-обогатительном комбинате многомиллиардные злоупотребления
На Полтавском горно-обогатительном комбинате, который входит в состав группы компаний Ferrexpo, нашли многомиллиардные злоупотребления. Одному из топ-менеджеров сообщили о подозрении.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
-
Под огнем оказались десятки гражданских объектов: полиция сообщила о последствиях новых обстрелов Донбасса
-
В США сделали важное заявление по поводу россиян на Олимпиаде-2024
-
В кремле боятся дальнобойного западного оружия: что предлагает Лавров
-
Секреты красоты от знаменитостей, которые помогут в зимние морозы
-
В Одессе снизилась заболеваемость Covid-19 и другими ОРВИ
-
Работа во время войны: Минреинтеграции дало советы украинцам
-
Завершение ремонта на подстанциях и увеличенные лимиты: какая сейчас ситуация в энергосистеме
-
Финляндия упрощает юридическую процедуру по изменению пола
-
"Самую тяжелую игру уже сыграли": Лионель Месси рассказал, что чувствовал перед финалом Кубка Мира-2022
-
Махинации с землей: чиновник Одесской ОВА разоблачен на взятке
Подробности
Подозрение объявили совместно с Бюро экономической безопасности и Офисом Генерального прокурора Украины.
По версии следствия, действия топ-менеджера позволили предприятию уклониться от уплаты в государственный бюджет рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в около 2 миллиардов гривен. Это подтвердили выводы комплексных экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования.
Следователи выяснили, что должностное лицо, начиная с 2018-го и до 2021 года, вносило недостоверные данные в официальные документы предприятия.
Уголовное производство возбудили по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 212 — Уклонение от уплаты налогов, сборов;
- ч. 1 ст. 366 — Служебный подлог.
Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
Служба безопасности устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.
Напомним, ранее Бюро экономической безопасности выявило очередных нарушителей: победители государственных закупок уклонились от уплаты налогов на сумму почти 400 млн долларов. Речь идет о поставщиках продуктов питания для государственных структур.
Также мы писали, что в работе Фонда государственных имуществ Украины (ФГИУ) выявили нарушений на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества более чем на 56 млрд гривен. Таковы итоги аудита Счетной палаты Украины.
В прошлом году Украине, несмотря на войну, удалось подняться на одно место в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index — CPI). Теперь наша страна занимает 116 место из 180 стран, имея 33 балла.