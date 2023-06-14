Рейтинг самых дорогих объявлений на OLX.

Серьга за миллиард и туфли за сотни миллионов: самые дорогие объявления на OLX
В мире онлайн-торговли простые вещи могут иногда стоить, как настоящее сокровище или звездолет. На обычные вещи некоторые пользователи OLX ставят мягко говоря очень странные цены. Другая категория заоблачных цен в объявлениях – дворцы, резиденции и земельные участки. Интересно, реально ли кто-то покупает такое на OLX?
Новини.LIVE собрали самые дорогие объявления на OLX.
Отель в центре Батуми
Хотите стать владельцем гостиницы в центре грузинского города Батуми? Тогда вам на OLX. Ну, это если у вас в кошельке есть лишние 35 миллионов долларов.
Выложив эту сумму вы станете счастливым обладателем площади в 24 тыс. квадратных метров. В вашем распоряжении будет 261 апартамент.
Серебряные серьги
А как вам серебряная серьга за 1 миллиард гривен? Не комплект, а одна. Наверное, если бы их было две, стоили бы они два миллиарда.
Впрочем, автор объявления намекает, что это антиквариат. Мы его не до конца поняли, так как очень мало смысла в этом наборе грамматических ошибок. Цитируем его объявление без купюр:
"Єто товар скільки стоє хочу узнать межет кому нада меже хто хто занімаєця Антіквариатами".
Подержанный роутер
А знаете, что стоит столько же, сколько серьга? Никогда бы не догадались, что это подержанный китайский роутер. Да, владелец тоже оценил его в 1 миллиард гривен. За эту сумму вы получите собственно роутер и кабель питания к нему.
Босоножки-туфли
Здесь у нас толи босоножки, толи туфли за 600 миллионов 400 тысяч и 100 гривен. Если вам кажется немного странной такая цена на б/у обувь, вы вероятно просто еще не знаете, что она привезена из самой Испании.
Элитная резиденция — "статусная классика"
Наверное – это самое адекватное из всех объявлений. По крайней мере, здесь хотя бы есть за что платить 16 миллионов долларов. В селе Хотяновка Киевской области продается настоящий дворец, который расположен на берегу канала Киевского моря.
Резиденция имеет обственную набережную и причал. Комплекс построек состоит из основного дома, spa-комплекса, двух бассейнов, гостевого дома со всеми удобствами, гаража на 15 авто, а также дома для охраны. Территория имения 1,35 Га.
Дизайн дворца, судя по фото, выполнен по всем требованиям господина Пшонки. Цена соответствующая – 16 миллионов долларов.
Памперсы
Когда-то видели самые дорогие памперсы в мире? Мы, конечно, не можем утверждать, что именно эти самые дорогие в мире, но почти уверены, что они входят в список лидеров.
За упаковку с десятью памперсами автор хочет получить 500 миллионов 432 тысячи 217 гривен. Есть большая вероятность, что никто эти памперсы за такие деньги не купит, но надежда умирает последней.
"Кабель просто"
Автор этого объявления продает кабель. "Кабель просто", если верить названию объявления. Если же внимательно прочитать, что написано на катушке, то можно понять, что это кабель не просто, а коаксиальный — в основном используется для передачи данных в системах связи, сетях вещания и компьютерных сетях.
Автор объявления уверяет, что у него в наличии две катушки по 300 метров. За один такой моток он хочет получить всего 9999999 евро.
Бизнес в Болгарии
А вот автор следующего объявления продает не просто кабель, а целый бизнес в Болгарии. Предприятие, по его словам, производит компоненты производства строительных материалов и строительные материалы.
Если кто-то заинтересовался – цена бизнеса 21 миллион евро. Однако если у вас нет такой суммы — не беда. Можно приобрести контрольный пакет компании в 80%. Тогда и цена будет немного меньше – 17 млн евро.
"Бриллиантовый" мобильный номер
Это объявление для тех, кто всегда хотел себе красивый номер мобильного телефона. Правда, выложить за "бриллиантовый" номер придется немалую сумму — 120 тыс. долларов. Впрочем, чего не сделаешь, чтобы выглядеть статусно и солидно.
Напомним, мы собрали самые странные объявления на OLX и рассказали, насколько удивительные вещи иногда пытаются продать украинцы.