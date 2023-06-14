Рейтинг самых дорогих объявлений на OLX.

Богатый человек. Источник: vox.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В мире онлайн-торговли простые вещи могут иногда стоить, как настоящее сокровище или звездолет. На обычные вещи некоторые пользователи OLX ставят мягко говоря очень странные цены. Другая категория заоблачных цен в объявлениях – дворцы, резиденции и земельные участки. Интересно, реально ли кто-то покупает такое на OLX?

Новини.LIVE собрали самые дорогие объявления на OLX.

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Отель в центре Батуми

Хотите стать владельцем гостиницы в центре грузинского города Батуми? Тогда вам на OLX. Ну, это если у вас в кошельке есть лишние 35 миллионов долларов.

Выложив эту сумму вы станете счастливым обладателем площади в 24 тыс. квадратных метров. В вашем распоряжении будет 261 апартамент.

Скриншот объявления о продаже гостиницы в Батуми. Источник: OLX

Серебряные серьги

А как вам серебряная серьга за 1 миллиард гривен? Не комплект, а одна. Наверное, если бы их было две, стоили бы они два миллиарда.

Впрочем, автор объявления намекает, что это антиквариат. Мы его не до конца поняли, так как очень мало смысла в этом наборе грамматических ошибок. Цитируем его объявление без купюр:

"Єто товар скільки стоє хочу узнать межет кому нада меже хто хто занімаєця Антіквариатами".

Скриншот объявления о продаже серьги. Источник: OLX

Подержанный роутер

А знаете, что стоит столько же, сколько серьга? Никогда бы не догадались, что это подержанный китайский роутер. Да, владелец тоже оценил его в 1 миллиард гривен. За эту сумму вы получите собственно роутер и кабель питания к нему.

Скриншот объявления о продаже роутера. Источник: OLX

Босоножки-туфли

Здесь у нас толи босоножки, толи туфли за 600 миллионов 400 тысяч и 100 гривен. Если вам кажется немного странной такая цена на б/у обувь, вы вероятно просто еще не знаете, что она привезена из самой Испании.

Скриншот объявления по продаже босоножек. Источник: OLX

Элитная резиденция — "статусная классика"

Наверное – это самое адекватное из всех объявлений. По крайней мере, здесь хотя бы есть за что платить 16 миллионов долларов. В селе Хотяновка Киевской области продается настоящий дворец, который расположен на берегу канала Киевского моря.

Резиденция имеет обственную набережную и причал. Комплекс построек состоит из основного дома, spa-комплекса, двух бассейнов, гостевого дома со всеми удобствами, гаража на 15 авто, а также дома для охраны. Территория имения 1,35 Га.

Дизайн дворца, судя по фото, выполнен по всем требованиям господина Пшонки. Цена соответствующая – 16 миллионов долларов.

Скриншот объявления о продаже элитной резиденции. Источник: OLX

Памперсы

Когда-то видели самые дорогие памперсы в мире? Мы, конечно, не можем утверждать, что именно эти самые дорогие в мире, но почти уверены, что они входят в список лидеров.

За упаковку с десятью памперсами автор хочет получить 500 миллионов 432 тысячи 217 гривен. Есть большая вероятность, что никто эти памперсы за такие деньги не купит, но надежда умирает последней.

Скриншот объявления о продаже памперсов. Источник: OLX

"Кабель просто"

Автор этого объявления продает кабель. "Кабель просто", если верить названию объявления. Если же внимательно прочитать, что написано на катушке, то можно понять, что это кабель не просто, а коаксиальный — в основном используется для передачи данных в системах связи, сетях вещания и компьютерных сетях.

Автор объявления уверяет, что у него в наличии две катушки по 300 метров. За один такой моток он хочет получить всего 9999999 евро.

Скриншот объявления о продаже кабеля. Источник: OLX

Бизнес в Болгарии

А вот автор следующего объявления продает не просто кабель, а целый бизнес в Болгарии. Предприятие, по его словам, производит компоненты производства строительных материалов и строительные материалы.

Если кто-то заинтересовался – цена бизнеса 21 миллион евро. Однако если у вас нет такой суммы — не беда. Можно приобрести контрольный пакет компании в 80%. Тогда и цена будет немного меньше – 17 млн евро.

Скриншот объявления о продаже бизнеса. Источник: OLX

"Бриллиантовый" мобильный номер

Это объявление для тех, кто всегда хотел себе красивый номер мобильного телефона. Правда, выложить за "бриллиантовый" номер придется немалую сумму — 120 тыс. долларов. Впрочем, чего не сделаешь, чтобы выглядеть статусно и солидно.

Скриншот объявления о продаже бизнеса. Источник: OLX

Напомним, мы собрали самые странные объявления на OLX и рассказали, насколько удивительные вещи иногда пытаются продать украинцы.