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Серьга за миллиард и туфли за сотни миллионов: самые дорогие объявления на OLX

14 июня 2023 06:50
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Рейтинг самых дорогих объявлений на OLX.
Богатый человек. Источник: vox.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В мире онлайн-торговли простые вещи могут иногда стоить, как настоящее сокровище или звездолет. На обычные вещи некоторые пользователи OLX ставят мягко говоря очень странные цены. Другая категория заоблачных цен в объявлениях – дворцы, резиденции и земельные участки. Интересно, реально ли кто-то покупает такое на OLX?

Новини.LIVE собрали самые дорогие объявления на OLX.

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Отель в центре Батуми

Хотите стать владельцем гостиницы в центре грузинского города Батуми? Тогда вам на OLX. Ну, это если у вас в кошельке есть лишние 35 миллионов долларов.

Выложив эту сумму вы станете счастливым обладателем площади в 24 тыс. квадратных метров. В вашем распоряжении будет 261 апартамент.

Недорогие объявления на OLX.
Скриншот объявления о продаже гостиницы в Батуми. Источник: OLX

Серебряные серьги

А как вам серебряная серьга за 1 миллиард гривен? Не комплект, а одна. Наверное, если бы их было две, стоили бы они два миллиарда.

Впрочем, автор объявления намекает, что это антиквариат. Мы его не до конца поняли, так как очень мало смысла в этом наборе грамматических ошибок. Цитируем его объявление без купюр:

"Єто товар скільки стоє хочу узнать межет кому нада меже хто хто занімаєця Антіквариатами".

Объявления на OLX.
Скриншот объявления о продаже серьги. Источник: OLX

Подержанный роутер

А знаете, что стоит столько же, сколько серьга? Никогда бы не догадались, что это подержанный китайский роутер. Да, владелец тоже оценил его в 1 миллиард гривен. За эту сумму вы получите собственно роутер и кабель питания к нему.

Объявления на OLX.ua.
Скриншот объявления о продаже роутера. Источник: OLX

Босоножки-туфли

Здесь у нас толи босоножки, толи туфли за 600 миллионов 400 тысяч и 100 гривен. Если вам кажется немного странной такая цена на б/у обувь, вы вероятно просто еще не знаете, что она привезена из самой Испании.

Объявления по продаже на OLX.
Скриншот объявления по продаже босоножек. Источник: OLX

Элитная резиденция — "статусная классика"

Наверное – это самое адекватное из всех объявлений. По крайней мере, здесь хотя бы есть за что платить 16 миллионов долларов. В селе Хотяновка Киевской области продается настоящий дворец, который расположен на берегу канала Киевского моря.

Резиденция имеет обственную набережную и причал. Комплекс построек состоит из основного дома, spa-комплекса, двух бассейнов, гостевого дома со всеми удобствами, гаража на 15 авто, а также дома для охраны. Территория имения 1,35 Га.

Дизайн дворца, судя по фото, выполнен по всем требованиям господина Пшонки. Цена соответствующая – 16 миллионов долларов.

Объявления на OLX.ua.
Скриншот объявления о продаже элитной резиденции. Источник: OLX

Памперсы

Когда-то видели самые дорогие памперсы в мире? Мы, конечно, не можем утверждать, что именно эти самые дорогие в мире, но почти уверены, что они входят в список лидеров.

За упаковку с десятью памперсами автор хочет получить 500 миллионов 432 тысячи 217 гривен. Есть большая вероятность, что никто эти памперсы за такие деньги не купит, но надежда умирает последней.

Недорогие объявления на OLX.
Скриншот объявления о продаже памперсов. Источник: OLX

"Кабель просто"

Автор этого объявления продает кабель. "Кабель просто", если верить названию объявления. Если же внимательно прочитать, что написано на катушке, то можно понять, что это кабель не просто, а коаксиальный — в основном используется для передачи данных в системах связи, сетях вещания и компьютерных сетях.

Автор объявления уверяет, что у него в наличии две катушки по 300 метров. За один такой моток он хочет получить всего 9999999 евро.

Смешные объявления на OLX.
Скриншот объявления о продаже кабеля. Источник: OLX

Бизнес в Болгарии

А вот автор следующего объявления продает не просто кабель, а целый бизнес в Болгарии. Предприятие, по его словам, производит компоненты производства строительных материалов и строительные материалы.

Если кто-то заинтересовался – цена бизнеса 21 миллион евро. Однако если у вас нет такой суммы — не беда. Можно приобрести контрольный пакет компании в 80%. Тогда и цена будет немного меньше – 17 млн евро.

Объявления по продаже в Украине на OLX.
Скриншот объявления о продаже бизнеса. Источник: OLX

"Бриллиантовый" мобильный номер

Это объявление для тех, кто всегда хотел себе красивый номер мобильного телефона. Правда, выложить за "бриллиантовый" номер придется немалую сумму — 120 тыс. долларов. Впрочем, чего не сделаешь, чтобы выглядеть статусно и солидно.

OLX объявления
Скриншот объявления о продаже бизнеса. Источник: OLX

Напомним, мы собрали самые странные объявления на OLX и рассказали, насколько удивительные вещи иногда пытаются продать украинцы.

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