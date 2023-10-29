Зарплаты в Украине — кому увеличат оплату труда в 2024 году

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине одной из категорий украинцев повысили оплату труда в 1,5 раза, до 10,05 тыс. грн. Ожидается, что в 2024 году сумма вырастет еще больше.

Об этом сообщает глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Он отметил, ссылаясь на данные Министерства экономики, что речь идет об оплате труда участников проекта "Армия восстановления", запущенного год назад.

Чтобы заработать такие средства, нужно приобщиться к несложным работам, которые не требуют специальной подготовки, только прохождения инструктажа:

проведение работ по обеспечению жизнедеятельности украинцев, пострадавших в результате агрессии РФ;

работа по разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи;

предоставление переселенцам социальных услуг;

плетение маскировочных сеток;

консервирование продукции на нужды армии;

помощь по уходу за ранеными военными в медучреждениях;

разбор завалов, восстановление домов и зданий, расчистка поврежденных железнодорожных путей и дорог.

В начале программы привлеченным к "Армии восстановления" платили 6,7 тыс. грн, что значительно больше, чем минимальное пособие по безработице, которое на тот момент составляло 1 тыс. грн, добавил Гетманцев.

К проекту присоединились уже около 62 тысяч человек в 19 регионах страны.

Глава Финкомитета отметил, что в правительстве нашли возможность увеличить оплату за месяц работ до 10,05 тыс. грн, а также сделать еще два этапа повышения в 2024 году:

в январе — до 10,65 тыс. грн;

в апреле — до 12 тыс. грн.

Ситуация с безработными в Украине

По решению Фонда общеобязательного государственного соцтрахования на случай безработицы, объем минимальной помощи по безработице повысили на 500 гривен до 1,5 тыс. гривен.

Официально в конце лета 2023 года уровень безработицы в Украине упал до исторического минимума. Таких граждан, получающих пособие по безработице, насчитывалось 108,7 тыс., среди них большинство, 78,8 тыс. человек — женщины. Для сравнения — год назад было 278,6 тыс. человек.

Во время войны сокращен срок выплаты пособия по безработице. Он не может превышать 90 календарных дней.

Официально в конце лета этого года уровень безработицы в стране упал до исторического минимума. Таких граждан насчитывалось 108,7 тыс., среди них большинство, 78,8 тыс. человек — женщины. Для сравнения год назад было 278,6 тыс. человек.

Больше о зарплате

Напомним, на украинском рынке труда есть ряд вакансий, где предлагают заработную плату значительно выше средней в стране. Уровень оплаты труда зависит от региона, профессионализма украинцев.

Также мы писали, что в банковской сфере, которая во время войны получает рекордную прибыль, существенно выросли заработные платы. Некоторые финучреждения повысили оплату труда на 35%.