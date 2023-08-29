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Что выиграло государство от борьбы с коррупцией в строительной сфере: Шуляк назвала цифры

29 августа 2023 15:12
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Э-сервисы в строительной сфере: Шуляк о пользе для государства в цифрах
Коррупция в сфере строительства. Фото: Freepik
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Работа Единой государственной электронной системы в сфере строительства имеет антикоррупционный эффект, который уже достигает 1,5 млрд грн в год. Эксперты называют ЕГЭСБ одним из успешных примеров цифровой трансформации.

Больше деталей рассказала председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк во время встречи с представителями строительной отрасли.

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"Антикоррупционный эффект от цифровизации сферы строительства уже достигает 1,5 млрд грн в год, а экономия для государства составляет 9,6 млрд грн. Поэтому ЕГЭСБ, где сегодня уже более 2,6 млн электронных строительных документов, 14 электронных админуслуг в "Дії", 45 е-кабинетов, в которых работают более 72 тысяч подрядчиков, может считаться одним из успешных примеров цифровой трансформации и антикоррупционной деятельности", — сказала Шуляк.

Она отметила, что государство будет прислушиваться к представителям строительного сообщества, чтобы услуги онлайн сервиса были более совершенными. Шуляк добавила, что отрасль с 2019 года мечтала об эффективной работе ЕГЭСБ, чтобы минимизировать человеческий фактор.

Напомним, на портале "Дія" усовершенствовали две важные строительные услуги. Это поможет ускорить процесс подачи заявлений и снизит количество технических ошибок.

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