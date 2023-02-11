Курс гривны в 2023-м — в НБУ рассказали о главных рисках

Избыток денег в банковской системе создает угрозу для валютного курса

В Украине наблюдается значительный профицит ликвидности в связи с финансированием оборонного бюджета. Речь идет об избытке денег в банковской системе, что создает угрозу валютному курсу.

Об этом рассказал СМИ глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

Ситуация с эмиссией гривны

Как отметил руководитель Центробанка, в связи с этим регулятор стремится не допустить выхода напечатанных гривен на валютный рынок.

Так, в прошлом году Нацбанк был вынужден напечатать для дополнительных поступлений в государственный бюджет 400 млрд гривен. Эта ликвидность чревата курсовой стабильностью, поэтому сейчас очень важно "связать" эти средства и контролировать движение путем предложения привлекательных процентных ставок для вкладчиков.

"При отсутствии административных ограничений, из-за определенного психологического фактора, люди могут сразу захотеть снять деньги, и они окажутся на валютном рынке... Если вам предлагают вклад в 10% годовых, а инфляция 26%, вы думаете: "Да, зачем мне этот депозит, мороки больше, чем прибыли". Но когда делают предложение на уровне 20% — задумаетесь и оставите деньги в банке", — рассказал глава НБУ.

Требования к банкам

В этой связи Нацбанк заинтересован в том, чтобы банки сделали привлекательные и адекватные предложения для размещения депозитов. Он предупредил украинские финучреждения, что больше не будет ситуаций, когда банки получают значительные прибыли нерыночным способом, не предлагая высокие проценты по вкладам.

"Я хочу донести важный месседж НБУ и уверен, что нас услышат все банки. Больше не будет такого, что банки получают значительные прибыли нерыночным способом и при этом не предлагают достаточно высокие ставки по депозитам. Национальный банк принимает достаточно жесткие меры для этого и имеет дополнительные рычаги воздействия. Мы хотим, чтобы банки осознали, что они также отвечают как за защиту средств населения и бизнеса, так и за сохранение доверия к национальной валюте", — резюмировал глава НБУ.

Печать гривны в 2023-м

Национальный банк Украины (НБУ) впервые за время войны не запускал "печатный станок". Наполнение государственного бюджета происходило без эмиссии гривны в январе этого года.

Ранее в Центробанке отмечали, что монетизация не способна решить проблемы экономики и бюджета, но правительство продолжало полагаться на эмиссию денег Национальным банком, постепенно превратившуюся в основной источник финансирования дефицита бюджета, рассказывали ранее эксперты.

Напомним, ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

По мнению руководителя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, на украинском валютном рынке курса доллара довоенных показателей больше не будет. Также для существенного проседания курса национальной валюты нет предпосылок.