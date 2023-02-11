Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Финансы arrow Что грозит курсу гривны в 2023-м: в НБУ назвали главные риски arrow

Что грозит курсу гривны в 2023-м: в НБУ назвали главные риски

11 февраля 2023 06:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Курс гривны в 2023-м — в НБУ рассказали о главных рисках
Избыток денег в банковской системе создает угрозу для валютного курса
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине наблюдается значительный профицит ликвидности в связи с финансированием оборонного бюджета. Речь идет об избытке денег в банковской системе, что создает угрозу валютному курсу.

Об этом рассказал СМИ глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

Читайте также:

Ситуация с эмиссией гривны

Как отметил руководитель Центробанка, в связи с этим регулятор стремится не допустить выхода напечатанных гривен на валютный рынок.

Так, в прошлом году Нацбанк был вынужден напечатать для дополнительных поступлений в государственный бюджет 400 млрд гривен. Эта ликвидность чревата курсовой стабильностью, поэтому сейчас очень важно "связать" эти средства и контролировать движение путем предложения привлекательных процентных ставок для вкладчиков.

"При отсутствии административных ограничений, из-за определенного психологического фактора, люди могут сразу захотеть снять деньги, и они окажутся на валютном рынке... Если вам предлагают вклад в 10% годовых, а инфляция 26%, вы думаете: "Да, зачем мне этот депозит, мороки больше, чем прибыли". Но когда делают предложение на уровне 20%задумаетесь и оставите деньги в банке", — рассказал глава НБУ.

Требования к банкам

В этой связи Нацбанк заинтересован в том, чтобы банки сделали привлекательные и адекватные предложения для размещения депозитов. Он предупредил украинские финучреждения, что больше не будет ситуаций, когда банки получают значительные прибыли нерыночным способом, не предлагая высокие проценты по вкладам.

"Я хочу донести важный месседж НБУ и уверен, что нас услышат все банки. Больше не будет такого, что банки получают значительные прибыли нерыночным способом и при этом не предлагают достаточно высокие ставки по депозитам. Национальный банк принимает достаточно жесткие меры для этого и имеет дополнительные рычаги воздействия. Мы хотим, чтобы банки осознали, что они также отвечают как за защиту средств населения и бизнеса, так и за сохранение доверия к национальной валюте", — резюмировал глава НБУ.

Печать гривны в 2023-м

Национальный банк Украины (НБУ) впервые за время войны не запускал "печатный станок". Наполнение государственного бюджета происходило без эмиссии гривны в январе этого года.

Ранее в Центробанке отмечали, что монетизация не способна решить проблемы экономики и бюджета, но правительство продолжало полагаться на эмиссию денег Национальным банком, постепенно превратившуюся в основной источник финансирования дефицита бюджета, рассказывали ранее эксперты.

Напомним, ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

По мнению руководителя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, на украинском валютном рынке курса доллара довоенных показателей больше не будет. Также для существенного проседания курса национальной валюты нет предпосылок.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:43 Есть попадания в энергообъекты: в Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки дронов

08:35 Более 1100 оккупантов за сутки отправились к Кобзону: Генштаб объявил огромные потери рф

08:25 Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине: где и когда о ней объявит Байден

08:23 Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены

08:12 Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:08 Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

08:00 В Украине потеплеет до +5: на севере и в Винницкой области ожидается снег

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

07:45 Мобилизация в Украине: как отцу-одиночке получить отсрочку

07:43 Разгром оккупантов под Угледаром: ISW прогнозирует новые поражения российской армии

Новина з відео

22:48 Расписанные гильзы, ракеты и буржуйки: в Киеве откроют оригинальную выставку о войне

Новина з відео

19:48 Linkin Park выпустил видеоклип, который создал искусственный интеллект

Новина з відео

19:28 "Я горжусь нашим народом": Зеленский трогательно поблагодарил украинцев

Новина з відео

18:57 Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова презентовала первую украиноязычную песню, которую дважды переписывала

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

Новина з відео

17:22 Минкульт предложил Киевской консерватории отказаться от Чайковского в названии и напомнил о законе

Новина з відео

14:06 В Турции из-под завалов достали украинку и ее 4-летнего сына, — CNN

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Актуальное по теме

None 11 Февраль 08:43

Есть попадания в энергообъекты: в Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки дронов

None 11 Февраль 08:23

Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены

None 11 Февраль 08:30

Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно

None 11 Февраль 08:08

Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB