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Чтобы не зависеть от Китая: Foxconn расширит производство iPhone в Индии

2 июня 2023 17:02
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Чтобы не зависеть от Китая: Foxconn расширит производство iPhone в Индии
Индийцы и iPhone. Источник: ixbt.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Крупнейший поставщик Apple Foxconn начнет производство iPhone в южно-индийском штате Карнатака до апреля следующего года. Проект должен создать около 50 тыс. рабочих мест.

Об этом сообщает BBC.

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Тайваньская компания Foxconn уже имеет производство в Индии. С 2017 года в соседнем штате Тамил Наду производятся старые версии iPhone.

В прошлом месяце компания объявила о покупке 1,2 млн. кв. м. земли неподалеку от города Бангалор в штате Карнатака. Foxconn планирует инвестировать 700 миллионов долларов в новый завод и поставила цель производить на предприятии 20 миллионов iPhone.

Зачем переносить производство iPhone

Решение Apple производить свою флагманскую модель в Индии и диверсифицировать свои цепи поставок за пределы Китая было принято на фоне роста торгового напряжения между Вашингтоном и Пекином.

Apple производит большую часть своих телефонов в Китае. В Индии iPhone собирают всего несколько поставщиков Apple, в частности Foxconn. В настоящее время на его долю приходится 5% от общего объема производства iPhone.

Напомним, ФСБ обвинила Apple во взломе тысяч iPhone, принадлежащих российским гражданам и персоналу дипломатических миссий. В заявлении ФСБ не уточняется, какой именно американской разведывательной службе они адресуют обвинения, однако упоминается тесное сотрудничество производителя iPhone — Apple Inc.

         

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