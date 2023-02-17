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Шмыгаль озвучил, на сколько проиндексируют пенсии украинцам в 2023-м

17 февраля 2023 14:35
lis.jpg - Ксения Лисновская
Индексация пенсий — Шмыгаль озвучил, на сколько повысят выплаты украинцам в 2023-м
В марте индексация составит 20%
lis.jpg - Ксения Лисновская

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в 2023 году пенсионные выплаты украинцам будут повышены. В марте индексация составит 20%.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

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Как отметил Шмыгаль, под индексацию будут подпадать все категории граждан, определенные законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Он подчеркнул, что по поручению украинского президента проведут индексацию пенсий, несмотря на то, что закон о государственном бюджете-2023 не предусматривает ее обязательность.

"Правительство выполняет свои обязательства перед людьми. Мы помогаем тем, кто в этом больше всего нуждается", — отметил премьер.

По его словам, индексация пенсионных выплат коснется более 10 миллионов граждан Украины.

Кому не повысят пенсии

Повышение пенсий не касается граждан, которые имели небольшие зарплаты, или имеют маленький стаж.

Как объясняют специалисты, в рамках индексации повышается не общий объем пенсии, а именно та часть, рассчитанная по формуле (средний размер зарплаты за три года умножается на соотношение собственной заработной платы к средней, на количество стажа в годах и на 1%).

При этом если размер увеличения окажется больше, чем возможная выгода от индексации, то объем пенсии не будет пересматриваться.

Напомним, в Министерстве финансов Украины запланировали осуществить проверку законности назначения пенсий гражданам. Для этого специалисты разработали соответствующий проект приказа.

Ранее в Министерстве социальной политики уточнили, что плановую индексацию пенсий в Украине проведут 1 марта 2023 года, как это и предусматривается пенсионным законодательством. Ранее глава ведомства заявляла, что перерасчет может быть произведен в апреле.

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