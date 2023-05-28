Аренда самых дешевых квартир в Украине: самые удивительные квартиры, сдающиеся в аренду

Какие квартиры только не сдаются в аренду. Фото: na-dache.pro

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Ежедневно в Украине публикуется огромное количество объявлений об аренде квартир. Среди объявлений встречаются иногда, мягко говоря, очень странные. Часто это понимают и сами владельцы такого жилья, стараясь хотя бы оригинальным описанием придать квартире статусности.

Новини.LIVE собрали самые странные квартиры, сдаваемые в аренду в Украине, и рассказывают, сколько за них нужно платить.

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Без ремонта, но возле метро

Начнём со столицы. Хотели бы двухкомнатную квартиру в таунхаусе, с большой парковкой? Вот она. Только без ремонта, водоснабжения и туалета. Владелец пишет, что временно удовлетворять свои биологические потребности арендаторам придется на улице. Внешний вид жилья — соотвествующий. Квартира, если так ее можно назвать, более похожа на коморку сторожа или сквот бездомных.

Сколько хотят денег: за аренду этого жилья владелец хочет получать 1959 гривен в месяц.

Объявление о сдаче в аренду квартиры без ремонта. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX 1/4 _ 4

2 км от Киева за 1000 гривен

И снова столица. Ну почти. Всего 2 км от Киева. Но назвать это квартирой невозможно. Это вагончик. Сдается в аренду трейлер, который, такое впечатление, побывал где-то в зоне боевых действий. Зато есть собственная котельная. Так владелец вагончика назвал всем известную "буржуйку", которая идеально дополняет образ этого удивительно оригинального жилья.

"Кто хочет экономить на жилье — добро пожаловать к нам!" — подбадривает автор объявления.

Сколько денег хотят: 1000 гривен.

Объявление о сдаче в аренду квартиры без ремонта. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX 1/6 _ 6

Мини-квартира в Одессе

Все же смотрели "Властелин колец"? Так вот, даже хоббитам здесь было бы тесно. Особенно если учитывать, что спальня, кухня и ванная комната – это практически одно помещение. Правда, стоит отметить, что смотрится квартира достаточно опрятно и находится в центре Одессы.

"Квартира в 6 кв. м для тех, кто приходит домой поспать и кому важна близость к центру", — пишет автор объявления.

Сколько хотят денег: 1000 гривен плюс коммуналка.

Объявление о сдаче в аренду мини-квартиры. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX 1/4 _ 4

Квартира с огромной кроватью

Хотите снять квартиру с огромной кроватью? Вот она. Находится в городе Кицмань Черновицкой области. Правда, судя по фото, кроме той самой кровати там больше ничего и нет.

Сколько денег хотят: 1000 гривен.

Объявления по сдаче в аренду квартиры с огромной кроватью. Источник: OLX

Царство ковров

Если ваши вкусы специфичны и вам по душе советские, простите, персидские ковры, то это жилье точно вам подойдет. Хотите ковер на пол — здесь есть такой. Ковер на стену? Тоже не проблема. Ковры есть даже на диване, в коридоре и на кухне. Правда, делить это ковровое королевство придется с хозяйкой, потому что сдается только комната. Всю эту красоту можно арендовать в Днепре.

Сколько денег хотят: 3200 гривен.

Объявление о сдаче в аренду "смарт-квартиры". Источник: OLX.

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX 1/4 _ 4

Квартира с "частичной" меблировкой

Бывает такое, что у арендаторов уже есть куча своей мебели, вещей и бытовой техники. И им приходится играть в тетрис, чтобы все это разместить в новом жилье. Эта квартира как раз для таких людей, потому что, судя по фото, "частичная меблировка" заканчивается на батарее отопления. Нет здесь и душа, зато есть туалет и умывальник. Сдается квартира во Львове.

Сколько денег хотят: 3200 гривен.

Объявления по сдаче в аренду квартиры "с частичной" меблировкой. Источник: OLX

Квартира "с нюансами"

То, что эта квартира, как пишет автор объявления, "с нюансами", в принципе видно с первого взгляда. Неизвестно, что происходило в этом доме раньше, однако выглядит оно, как после нашествия варваров. Относительно нюансов: в квартире нужно подключить водоснабжение, купить смесители. А ванную (которой тоже нет) хозяин обещает привезти лично.

Есть и хорошие новости - автор объявления не против животных в квартире. Сдается квартира с нюансами в городе Покров, Днепропетровской области.

Сколько денег хотят: 500 гривен.

Объявление о сдаче в аренду квартиры "с нюансами". Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX 1/4 _ 4

Смарт-квартира

Главное - правильно представить свое предложение. Похоже, именно такую философию исповедует автор этого объявления. Ну, или он просто не знает правильного толкования слова "смарт". Двухъярусная кровать, "буржуйка" и стул вместо унитаза — это не совсем смарт. Желающим пожить в такой "смарт-квартире" нужно знать, что расположена она в селе Новое, возле Боярки под Киевом.

Сколько денег хотят: 1500 гривен.

Объявление о сдаче в аренду "смарт-квартиры". Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX 1/4 _ 4

Квартира за оплату коммуналки

В Харькове сдают гостинку людям, которые будут просто оплачивать коммунальные услуги. Правда, арендаторам придется мириться с состоянием жилья, далеким от "человеческих" санитарных условий.

Сколько денег хотят: 1500 гривен (оплата коммуналки).

Объявление о сдаче в аренду квартиры за оплату коммуналки. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX

Фото квартиры с объявления. Источник: OLX 1/4 _ 4

Студия с оригинальными обоями

Последняя квартира в нашей подборке находится в Черноморске, Одесской области. Автор объявления уверяет, что это студия. По имеющимся фотографиям сложно сказать, студия это или что-то другое. Однако одна деталь обращает на себя внимание. Похоже, что большинство стен в этом доме покрыты фольгированной теплоизоляцией, вместо обоев. Выглядит, скажем так, оригинально. Есть надежда, что по крайней мере там будет тепло зимой.

Сколько денег хотят: 1600 гривен.