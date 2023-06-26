Штрафы для банков: Нацбанк ужесточил наказание за некоторые нарушения
Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил наказание банков за нарушение правил в вопросе противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.
Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.
Какие предусмотрены штрафы
По информации НБУ, выделили применение штрафов за наиболее распространенные виды нарушений в сфере противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма (ПИК/ФТ):
- до 50 млн гривен — за невыполнение законодательных норм по управлению рисками;
- до 1 млн гривен — за нарушение требования законодательства по вопросу несоответствия внутренних документов.
Увеличили максимальные штрафы за основные нарушения в сфере противодействия отмыванию средств/финансирования терроризма:
- до 50 млн грн — за нарушение норм относительно ненадлежащей проверки клиентов банка;
- до 10 млн грн — за нарушение норм закона о платежных операциях/переводах денег;
- до 10 млн грн — за ненадлежащее применение мер воздействия к политически значимым клиентам.
Повысили "потолки" штрафов за нарушение в вопросе валютного законодательства:
- от 1 млн грн за одну операцию и от 10 млн по сумме — за нарушение финучреждением норм валютного законодательства относительно правил осуществления расчетов по операциям, торговле иностранной валютой, правил перевода валютных ценностей, трансграничного перемещения, ненадлежащего выполнения валютного надзора;
- до 1 млн грн — за несоблюдение требований по мерам защиты;
- до 1% от размера зарегистрированного уставного капитала финучреждения — за ряд существенных нарушений, в частности, недопущение к проверке или созданию препятствий по осуществлению проверки представителями регулятора, игнорирование финучреждением анализа, проверки данных о валютных операциях;
- до 400 тыс. грн — за несущественные нарушения норм валютного законодательства в вопросе механизма проведения расчетов по операциям с валютой, осуществления торговли иностранной валютой, ненадлежащего осуществления валютного надзора.
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Напомним, в Украине ослабили контроль за финансовыми счетами "политически значимых лиц". Регулятор принял решение повысить предел на объемы операций для такой категории людей.
Также мы писали, что с 16 июня Национальный банк Украины ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.