Штрафы для банков — Нацбанк ужесточил наказание за некоторые нарушения

Работница на кассе банка. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил наказание банков за нарушение правил в вопросе противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Читайте также:

Какие предусмотрены штрафы

По информации НБУ, выделили применение штрафов за наиболее распространенные виды нарушений в сфере противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма (ПИК/ФТ):

до 50 млн гривен — за невыполнение законодательных норм по управлению рисками;

до 1 млн гривен — за нарушение требования законодательства по вопросу несоответствия внутренних документов.

Увеличили максимальные штрафы за основные нарушения в сфере противодействия отмыванию средств/финансирования терроризма:

до 50 млн грн — за нарушение норм относительно ненадлежащей проверки клиентов банка;

до 10 млн грн — за нарушение норм закона о платежных операциях/переводах денег;

до 10 млн грн — за ненадлежащее применение мер воздействия к политически значимым клиентам.

Повысили "потолки" штрафов за нарушение в вопросе валютного законодательства:

от 1 млн грн за одну операцию и от 10 млн по сумме — за нарушение финучреждением норм валютного законодательства относительно правил осуществления расчетов по операциям, торговле иностранной валютой, правил перевода валютных ценностей, трансграничного перемещения, ненадлежащего выполнения валютного надзора;

до 1 млн грн — за несоблюдение требований по мерам защиты;

до 1% от размера зарегистрированного уставного капитала финучреждения — за ряд существенных нарушений, в частности, недопущение к проверке или созданию препятствий по осуществлению проверки представителями регулятора, игнорирование финучреждением анализа, проверки данных о валютных операциях;

до 400 тыс. грн — за несущественные нарушения норм валютного законодательства в вопросе механизма проведения расчетов по операциям с валютой, осуществления торговли иностранной валютой, ненадлежащего осуществления валютного надзора.

Больше о банках

Напомним, в Украине ослабили контроль за финансовыми счетами "политически значимых лиц". Регулятор принял решение повысить предел на объемы операций для такой категории людей.

Также мы писали, что с 16 июня Национальный банк Украины ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.