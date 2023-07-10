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Штрафы на сотни тысяч гривен: в Украине начнут наказывать за кредиты

10 июля 2023 07:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы на сотни тысяч гривен — в Украине начнут наказывать за кредиты
Человек считает деньги. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине начнут взимать гигантские штрафы в сфере кредитования. Наказание будет касаться кредиторов, если будет принят законопроект №9422.

Соответствующий проект закона зарегистрирован на парламентском сайте.

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Согласно инициативе, большие штрафы предназначены для финансовых организаций, занимающихся микрокредитованием. Будут наказывать за превышение новой допустимой кредитной ставки, а также за кредиты со скрытыми комиссиями и поборами, о которых, как правило, не указано в программах микрокредитных организаций.

По новому документу, для финучреждений, занимающихся микрокредитованием, установят максимальный потолок кредитной ставки. За несоблюдение новых норм закона по максимальным размерам дневной процентной ставки начнут штрафовать от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 тыс. до 170 тыс. гривен).

Предлагают наказывать за необъявленные платежи по кредиту, которые увеличивают кредитную ставку, на 5-8 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 тыс. до 136 тыс. гривен).

При принятии превышений годовых процентных ставок по кредитам — это обойдется в 85-170 тыс. гривен. Манипуляции с дополнительными платежами будут стоить финкомпании 300 тыс. гривен.

Сейчас в стране действуют высокие ставки по микрокредитам, которые составляют 1,5 тыс. процентов годовых.

Украинцы наращивают долги

По информации Национального банка Украины (НБУ), задолженность украинцев по микрокредитам с начала этого года выросла на сотни миллионов гривен. Сумма взятых займов увеличилась почти на 40%.

В первом квартале задолженность граждан по микрокредитам увеличилась на 663 млн гривен, до 8,7 млрд.

Напомним, ПриватБанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты. Это будет происходить при принудительном закрытии счетов.

Также мы писали, что в Украине вернули требование к финучреждениям о переоценке и проверке залогового имущества. Будет касаться мониторинг не всех.

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