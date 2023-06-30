Штрафы более чем в 30 тыс. грн — налоговая ужесточит контроль с 1 июля

Банковская расчетная карта в руках. Фото: Freepik

С 1 июля 2023 года Налоговая служба Украины будет вправе запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

Об этом напоминают специалисты одного из управлений ГНС.

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Новые требования к проверке финансовых счетов

Как отмечается, с 1 июля текущего года в рамках закона 2970-ІХ требуется от подотчетных финансовых учреждений применять меры проверки к финансовым счетам для установления того, подотчетны ли счета (подлежат обмену).

Новые требования касаются четырех категорий организаций, определенных восьмым разделом Общего стандарта отчетности CRS:

банки, кредитные союзы;

депозитарные учреждения, осуществляющие депозитарную деятельность, номинальные держатели;

инвестиционные компании;

страховщики и негосударственные пенсионные фонды.

Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (CRS) является документом, предусматривающим ежегодный автоматический обмен данными между государствами, имплементировавшими многостороннюю конвенцию о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам обмена информации в автоматическом режиме.

За что будут выписывать штрафы

В рамках нового закона за игнорирование запроса налоговой предусмотрены штрафные санкции. Так, фискалы имеют право обращаться к гражданам с письменным запросом о предоставлении нужной информации и документального подтверждения. Согласно положению п. 73.3 НКУ, такие запросы должны содержать:

основания для запроса, согласно указанию сведений, подтверждающих это;

список запрашиваемых данных и перечень документов, которые нужно предоставить;

печать контролирующего органа.

Штраф в 33,5 тыс. грн (пять размеров минимальной заработной платы) предусмотрен за непредоставление:

ответа налогоплательщика по запросу;

неподача или представление документов не в полном объеме;

другой нужной информации.

Что следует знать

Напомним, украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.