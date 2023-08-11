Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Штрафы за банковские кредиты: в Раде готовят новый закон arrow

Штрафы за банковские кредиты: в Раде готовят новый закон

11 августа 2023 07:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы за банковские кредиты – в Раде готовят новый закон
Банковская карта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине планируют отменить мораторий на взыскание штрафов и начисление пени за несвоевременную уплату по кредитам. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте

Читайте также:

Штрафы по кредитам

Речь идет о законопроекте №9424 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины о потребительском кредитовании".

Авторы инициативы отмечают, что, учитывая начало в Украине войны, просрочка потребительских кредитных договоров используется недобросовестными заемщиками во избежание ответственности за нарушение обязательств.

Согласно пояснительной записке, документ предлагает:

  • предусмотреть возможность ограничения дневной процентной ставки по потребительским кредитам;
  • отменить со дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию госрегулирования рынков финансовых услуг" ограничение на взыскание в пользу кредитодателя неустойки/штрафа/пени за просрочку обязательства;
  • ведь продолжение существования возможности освобождения от обязанностей уплаты в пользу кредитодателей неустойки, штрафа или пени за просрочку выполнения обязательств на протяжении действия карантина не отвечает требованиям нынешней экономической ситуации.

Согласно пункту 18 Переходных положений Гражданского кодекса Украины, во время действия военного положения действует мораторий на начисление штрафов и пени и их уплату заемщиками.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 11 сентября 2023 г. введет новые правила для банков. Регулятор уравняет нормативы обязательного резервирования финучреждениями по финансам юридических лиц по признаку срочности.

Также мы писали, что в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз