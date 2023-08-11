Штрафы за банковские кредиты – в Раде готовят новый закон

Банковская карта в руках. Фото: Unplush

В Украине планируют отменить мораторий на взыскание штрафов и начисление пени за несвоевременную уплату по кредитам. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте

Читайте также:

Штрафы по кредитам

Речь идет о законопроекте №9424 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины о потребительском кредитовании".

Авторы инициативы отмечают, что, учитывая начало в Украине войны, просрочка потребительских кредитных договоров используется недобросовестными заемщиками во избежание ответственности за нарушение обязательств.

Согласно пояснительной записке, документ предлагает:

предусмотреть возможность ограничения дневной процентной ставки по потребительским кредитам;

отменить со дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию госрегулирования рынков финансовых услуг" ограничение на взыскание в пользу кредитодателя неустойки/штрафа/пени за просрочку обязательства;

ведь продолжение существования возможности освобождения от обязанностей уплаты в пользу кредитодателей неустойки, штрафа или пени за просрочку выполнения обязательств на протяжении действия карантина не отвечает требованиям нынешней экономической ситуации.

Согласно пункту 18 Переходных положений Гражданского кодекса Украины, во время действия военного положения действует мораторий на начисление штрафов и пени и их уплату заемщиками.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 11 сентября 2023 г. введет новые правила для банков. Регулятор уравняет нормативы обязательного резервирования финучреждениями по финансам юридических лиц по признаку срочности.

Также мы писали, что в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.