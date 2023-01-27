Штрафы за нелегальную работу — в Германии могут наказать на более чем 200 тыс. грн

За нелегальный труд за границей предусмотрены большие суммы штрафов

Украинцы, выехавшие за границу на время войны в разные страны мира, стараются не терять время, а устроиться на работу. При этом за нелегальный труд за границей предусмотрены большие суммы штрафов, в частности, в Германии за это придется отдать до 5 тысяч евро (в пересчете — 215 тысяч гривен).

Об этом сообщили в немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Russian Future".

Наказание за нелегальную работу в Германии

Так, в Германии работников могут наказать, даже если они не знали, что их работа нелегальна. Степень наказания зависит от того, как оценят действия виновника — как административное правонарушение или как преступление.

Какие суммы штрафов

Административное правонарушение предусмотрено лицам, если их бизнес не зарегистрирован. В Германии существует ремесленный реестр, куда следует подавать документы. Если это не будет сделано или слишком поздно, то сумма штрафа может составлять до 50 тыс. евро (это более 2 млн гривен). Больший штраф или даже арест грозит в том случае, если контролирующие органы решат, что бизнесмен совершил преступление.

"Например, если человек "трудоустроил" наемных работников и не платил за них взносы в фонд социального страхования или если на предприятии работали иностранцы без соответствующего разрешения/нужных документов, или их условия труда были хуже, чем у их коллег из Германии", — отмечают эксперты.

Также работодателей в Германии могут лишить свободы до пяти лет за нелегальное трудоустройство, в тяжелых случаях — и больше. Если будет доказано, что трудоустройство нелегально, работников и работодателей могут обвинить в уклонении от уплаты налогов.

В таком случае, всем работникам грозит штраф или арест. За деятельность без соответствующего разрешения предусмотрен штраф в размере 5 тысяч евро.

В каких работниках нуждаются

В Германии открыты тысячи вакансий для трудовых мигрантов. На некоторые профессии повышенный спрос. Наибольший дефицит специалистов в научной, технологической сферах, а также в области здравоохранения. Специалисты делятся на три категории в зависимости от уровня квалификации.

Какие еще существуют штрафы в Германии

В этой стране строго наказывают за несоблюдение ПДД. Так, суммы за нарушение на дорогах следующие:

55 евро (более 2 тыс. гривен) — за парковку в неположенном месте;

55 евро — за парковку на местах для людей с ограниченными возможностями;

70 евро (почти 3 тыс. грн) — за превышение скорости на 16-20 км/ч;

400 евро (более 16 тыс. гривен) — за превышение скорости от 91 км/ч в пределах города (лимит — 50 км/ч);

100 евро штрафа (более 4 тыс. гривен) — за парковку на полосе для спецтранспорта или препятствование движению скорой помощи.

Напомним, украинские беженцы, выехавшие в Германию, будут получать больше финансовой поддержки. Граждане, получившие новый правовой статус после 90 дней пребывания в Германии, попадают под действие базовой помощи по безработице Hartz IV.

Также сообщалось, что Латвия продолжает активно помогать прибывшим в эту страну украинским беженцам. Рига пролонгировала срок поддержки украинцев до 30 июня следующего года.