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Искусственный интеллект заменит более 26 млн вакансий на рынке труда и приведет к увольнениям

1 мая 2023 23:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Искусственный интеллект заменит более 26 млн вакансий на рынке труда и приведет к увольнениям
Мужчина увольняется с работы. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ближайшие годы искусственный интеллект сможет полностью заменить некоторые специальности. Некоторые компании рассказали, что планируют внедрить ИИ в течение пяти лет.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным Всемирного экономического форума, около 75% опрошенных компаний заявили, что намерены внедрить технологии ИИ в течение следующих 5 лет, что, по их прогнозам, может привести к сокращению до 26 млн рабочих мест.

Согласно прогнозам, сокращение рабочих мест будет касаться преимущественно специалистов, работающих в административных и учетных должностях, в том числе кассиров, продавцов, операторов ввода данных и бухгалтеров.

Внедрение искусственного интеллекта может привести к изменениям на рынках труда, в частности, к сокращению рабочих мест в некоторых секторах и увеличению спроса на специалистов по технологиям и кибербезопасности, что может привести к сотрясению на рынке труда.

Внедрение ИИ приведет к изменениям примерно четверти рабочих мест в мире, в частности переход на экологически чистую энергию и перераспределение цепочек снабжения.

В опросе приняло участие более 800 компаний, в которых работает 11,3 млн человек в 45 странах мира.

Напомним, что искусственный интеллект продолжает удивлять и в этот раз настоящий сюрприз ждет фанатов сериала "Друзья". Главные актеры юмористического ситкома превратились в циничных и мрачных героев криминальной драмы 40-х годов.

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