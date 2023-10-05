Швейцария будет платить украинским беженцам за возвращение домой: сколько можно получить

Украинские беженцы в Европейском Союзе. Фото: Reuters

Швейцария будет выплачивать украинцам финансовую помощь за добровольное возвращение на родину. Также страна дает оптимальное время для выезда.

Об этом сообщает Swissinfo.

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Сколько Швейцария будет платить украинцам за возвращение домой

Отмечается, что власти страны планируют упразднить статус временной защиты "S" для украинцев в 2024-2025 годах. Ожидается, что около 70 тысяч украинцев, 80% из них добровольно, вернутся на родину к этому времени.

Швейцария планирует выплачивать средства, которые мотивировали бы людей не ждать окончания срока, чтобы вернуться домой. Предусматриваются выплаты сумм в размере от 1000 до 4000 швейцарских франков (1090 и 4355 долларов) на одного человека. Размер пособия зависит от этапа выезда.

Для страны важно сделать все для добровольного выезда украинских беженцев. Для этого должно быть оптимальное время — не слишком короткое, чтобы все запланировать, и не слишком долгое, чтобы не откладывать. Поэтому Швейцария дает 6-9 месяцев, в течение которых большинство граждан Украины должны возвратиться домой.

Украинские беженцы за границей

Напомним, что европейские страны продлили временную защиту для украинских беженцев еще на год. Уже известен срок безопасного пребывания на территории ЕС.

Также мы писали, что в Европейском союзе уровень официальной минимальной заработной платы может существенно отличаться. Меньше всего сейчас могут зарабатывать украинские беженцы в семи странах еврозоны.

Добавим, что находящиеся за рубежом украинские беженцы могут оформить получение пенсий с помощью международных почтовых переводов. Сейчас такой возможностью могут воспользоваться граждане, проживающие в одной из стран ЕС.