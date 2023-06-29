Тендер на строительство стадиона на Волыни за 150 млн грн отменили

Скандальные тендеры: на Волыни отменили торги на строительство стадиона за 150 млн грн
В Киверцах Волынской области отменили торги по масштабному строительству стадиона с беговыми дорожками. Там на фоне войны хотели потратить 150 млн гривен государственных средств.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале государственных электронных закупок Prozorro.
Причины отмены тендера
Согласно этой информации, гуманитарный отдел Киверцовского городского совета решил аннулировать тендер на закупку капитального ремонта футбольного поля по ул. Шевченко, 17. Объявленная стоимость — 72,57 млн грн.
Основанием указано следующее: невозможность устранения нарушений из-за выявления нарушения законодательства в сфере публичных закупок. В тендерной документации не установлено требование предоставления антикоррупционной программы и приказа о назначении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы от участника.
Также отменили тендер по проведению масштабного ремонта беговых дорожек и тренировочных спортплощадок на сумму более 72 млн гривен.
Стоит отметить, что тендер был отменен после огласки в СМИ — общественность раскритиковала намерения Киверцовского горсовета по строительству многомиллионного стадиона во время войны.
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Напомним, столичные власти на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами планируют закупить песок на около 6,5 млн гривен. Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.
Также мы писали, что в компании "Нафтогаз Украины" объявили тендер на закупку 1507 кг кофе стоимостью 949,4 тысячи гривен. Заказчик хочет, чтобы это была стопроцентная арабика со вкусом сухофруктов, шоколада и орехов.