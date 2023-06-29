Тендер на строительство стадиона на Волыни за 150 млн грн отменили

Ребенок на футбольном поле. Фото: google.com

В Киверцах Волынской области отменили торги по масштабному строительству стадиона с беговыми дорожками. Там на фоне войны хотели потратить 150 млн гривен государственных средств.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале государственных электронных закупок Prozorro.

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Причины отмены тендера

Согласно этой информации, гуманитарный отдел Киверцовского городского совета решил аннулировать тендер на закупку капитального ремонта футбольного поля по ул. Шевченко, 17. Объявленная стоимость — 72,57 млн грн.

Основанием указано следующее: невозможность устранения нарушений из-за выявления нарушения законодательства в сфере публичных закупок. В тендерной документации не установлено требование предоставления антикоррупционной программы и приказа о назначении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы от участника.

Источник: Prozorro

Также отменили тендер по проведению масштабного ремонта беговых дорожек и тренировочных спортплощадок на сумму более 72 млн гривен.

Стоит отметить, что тендер был отменен после огласки в СМИ — общественность раскритиковала намерения Киверцовского горсовета по строительству многомиллионного стадиона во время войны.

Больше о тендерах

Напомним, столичные власти на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами планируют закупить песок на около 6,5 млн гривен. Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.

Также мы писали, что в компании "Нафтогаз Украины" объявили тендер на закупку 1507 кг кофе стоимостью 949,4 тысячи гривен. Заказчик хочет, чтобы это была стопроцентная арабика со вкусом сухофруктов, шоколада и орехов.