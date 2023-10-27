Сколько долгов Украина выплатит за 25 лет

Долги Украины накапливаются. Фото: google.com

В течение ближайших 25 лет — до 2049-го — Украина должна выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте).

Соответствующие прогнозные данные размещены на сайте Министерства финансов Украины.

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Следует отметить, что актуальные планы Минфина, скорее всего, будут корректироваться в зависимости от динамики долговой ситуации.

Сколько долгов должна отдавать Украина каждый год

Согласно прогнозным данным Министерства финансов, в ближайшие 25 лет Украина должна выплачивать следующие суммы (млрд грн):

Год Платеж 2023 707,29 2024 909,50 2025 690,55 2026 562,95 2027 491,07 2028 442,91 2029 399,13 2030 368,73 2031 393,61 2032 356,19 2033 306,50 2034 287,33 2035 371,93 2036 242,79 2037 278,20 2038 125,82 2039 120,08 2040 137,63 2041 89,45 2042 176,34 2043 78,29 2044 76,58 2045 74,72 2046 72,55 2047 70,46 2048 55,90

Наглядно динамика будущих долговых платежей представлена на диаграмме ниже.

Для желающих ознакомиться с подробностями публикуем таблицы с подробной структурой прогнозных платежей по государственному долгу.

Прогнозные платежи по государственному долгу в 2023-2048 годах

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Источник: Министерство финансов Украины

Источник: Министерство финансов Украины

Источник: Министерство финансов Украины

Напомним, по данным Министерства финансов Украины, в ноябре впервые с начала 2023 года выплаты процентов по государственному долгу Украины превысят месячный платеж по основной сумме долга.

Всего в ноябре Украина должна выплатить по государственному долгу эквивалент 90,95 млрд гривен.

По внутреннему долгу сумма выплат составляет 74,59 млрд гривен, по внешнему долгу — 16,36 млрд гривен.

По результатам 2023 года Украина должна выплатить по государственному долгу эквивалент 707,29 млрд гривен. По внутренним обязательствам сумма выплат составит 584,64 млрд гривен, по внешним — 122,65 млрд гривен.

Суммарно по внутренним обязательствам Украина должна выплатить 372,78 млрд гривен основного долга и 211,86 млрд гривен процентов.

По внешним обязательствам сумма погашения основного долга составит 69,35 млрд гривен, процентов — 53,3 млрд гривен.