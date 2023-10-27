Сколько долгов Украина выплатит за 25 лет

Сколько долгов должна выплатить Украина в ближайшие 25 лет
В течение ближайших 25 лет — до 2049-го — Украина должна выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте).
Соответствующие прогнозные данные размещены на сайте Министерства финансов Украины.
Следует отметить, что актуальные планы Минфина, скорее всего, будут корректироваться в зависимости от динамики долговой ситуации.
Сколько долгов должна отдавать Украина каждый год
Согласно прогнозным данным Министерства финансов, в ближайшие 25 лет Украина должна выплачивать следующие суммы (млрд грн):
|Год
|Платеж
|2023
|707,29
|2024
|909,50
|2025
|690,55
|2026
|562,95
|2027
|491,07
|2028
|442,91
|2029
|399,13
|2030
|368,73
|2031
|393,61
|2032
|356,19
|2033
|306,50
|2034
|287,33
|2035
|371,93
|2036
|242,79
|2037
|278,20
|2038
|125,82
|2039
|120,08
|2040
|137,63
|2041
|89,45
|2042
|176,34
|2043
|78,29
|2044
|76,58
|2045
|74,72
|2046
|72,55
|2047
|70,46
|2048
|55,90
Наглядно динамика будущих долговых платежей представлена на диаграмме ниже.
Для желающих ознакомиться с подробностями публикуем таблицы с подробной структурой прогнозных платежей по государственному долгу.
Прогнозные платежи по государственному долгу в 2023-2048 годах
нажмите на изображение для увеличения
Напомним, по данным Министерства финансов Украины, в ноябре впервые с начала 2023 года выплаты процентов по государственному долгу Украины превысят месячный платеж по основной сумме долга.
Всего в ноябре Украина должна выплатить по государственному долгу эквивалент 90,95 млрд гривен.
По внутреннему долгу сумма выплат составляет 74,59 млрд гривен, по внешнему долгу — 16,36 млрд гривен.
По результатам 2023 года Украина должна выплатить по государственному долгу эквивалент 707,29 млрд гривен. По внутренним обязательствам сумма выплат составит 584,64 млрд гривен, по внешним — 122,65 млрд гривен.
Суммарно по внутренним обязательствам Украина должна выплатить 372,78 млрд гривен основного долга и 211,86 млрд гривен процентов.
По внешним обязательствам сумма погашения основного долга составит 69,35 млрд гривен, процентов — 53,3 млрд гривен.
Читайте Новини.LIVE!