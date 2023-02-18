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Сколько средств потратят на выплаты пенсионерам в 2023-м: в правительстве озвучили сумму

18 февраля 2023 09:30
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — сколько денег потратят на выплаты в 2023 году
Денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат
lis.jpg - Ксения Лисновская

В 2023 году правительство рассчитывает потратить на пенсионное обеспечение граждан сотни миллиардов гривен. Суммы должно хватить на сохранение всех доплат пенсионерам.

Об этом шла речь на заседании правительства, сообщила его пресс-служба в Telegram.

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Как отметил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, на выплаты пенсий потратят около 700 миллиардов гривен.

Премьер уточнил, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года, сохранения всех предусмотренных законом доплат. В частности, речь идет о ежемесячных доплатах гражданам после 70 лет.

"Пенсионеры в возрасте от 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в размере 500 грн, для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет это доплата в размере до 400 грн в месяц, а для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет до 300 грн", — уточнил Шмыгаль.

Индексация пенсий

По словам Шмыгаля, в этом году по поручению президента проведут индексацию пенсий, хотя по закону о государственном бюджете-2023 она не обязательна.

Ожидается, что пенсии повысят на 20%. Под индексацию попадут около 10 миллионов украинцев в рамках закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Больше о пенсиях

Напомним, в текущем году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

Депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен.

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