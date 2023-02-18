Пенсии в Украине — сколько денег потратят на выплаты в 2023 году

Денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат

В 2023 году правительство рассчитывает потратить на пенсионное обеспечение граждан сотни миллиардов гривен. Суммы должно хватить на сохранение всех доплат пенсионерам.

Об этом шла речь на заседании правительства, сообщила его пресс-служба в Telegram.

Какую сумму средств выделят на пенсии

Как отметил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, на выплаты пенсий потратят около 700 миллиардов гривен.

Премьер уточнил, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года, сохранения всех предусмотренных законом доплат. В частности, речь идет о ежемесячных доплатах гражданам после 70 лет.

"Пенсионеры в возрасте от 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в размере 500 грн, для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет — это доплата в размере до 400 грн в месяц, а для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет — до 300 грн", — уточнил Шмыгаль.

Индексация пенсий

По словам Шмыгаля, в этом году по поручению президента проведут индексацию пенсий, хотя по закону о государственном бюджете-2023 она не обязательна.

Ожидается, что пенсии повысят на 20%. Под индексацию попадут около 10 миллионов украинцев в рамках закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Больше о пенсиях

Напомним, в текущем году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

Депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен.