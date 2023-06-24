Соцпомощь и пенсии в июне — ПФУ рассказал, все ли получили выплаты

Денежные купюры в руках. Фото: google.com

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий более 57 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПФУ.

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Финансирование соцвыплат в июне

Как отмечают в фонде, в стране завершилось перечисление за июнь денежных средств гражданам, в частности людям пенсионного возраста.

"Профинансировано: 57,6 млрд грн — на пенсионные выплаты", — говорится в сообщении.

По информации ПФУ, из этой суммы 10,1 млрд грн направили на выплаты через отделения Укрпочты, 47,5 млрд грн — через уполномоченные банковские учреждения.

Также 1,03 млрд грн перечислили на жилищные субсидии и льготы, 2,087 млрд — страховые выплаты, в том числе 1,013 млрд грн — на оплату больничных.

В мае Пенсионный фонд направил на выплату пенсий украинцев 57 млрд грн, в апреле — 52,5 млрд грн.

Повышение пенсий в июне

Как отмечают специалисты ПФУ, в этом месяце был перерасчет для более 655 тысяч человек, из которых около 400 тысяч пенсионеров получили больше.

В среднем выплаты у пенсионеров, продолжающих работать, выросли на 222 гривны.



В частности, пересчет из-за учета стажа после назначения пенсии или предварительного пересчета затронул 537 тысяч граждан. Из этого числа выплаты увеличили 327,2 тысячи человек, сумма повышения в среднем составила 180 гривен.

78% пенсионеров получают выплаты через украинские финучреждения. В частности, через ПриватБанк (4,56 млн, 54%), Ощадбанк (2,99 млн, 36%).

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.