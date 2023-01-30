Укрзализныця продает билеты по-новому во избежание спекуляций

Спекуляций станет меньше: Укрзализныця продает билеты по-новому
Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" обновил правила покупки билетов на поезда. Это позволит избежать спекуляций.
Об этом проинформировал пресс-центр компании.
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Новые правила приобретения билетов
В пресс-службе подчеркнули, что ни в мирное, ни в военное время не должно быть спекуляций и злоупотреблений. С этой целью Укрзализныця изменила правила покупки билетов на популярные поезда. В частности, на №67/68 Киев — Варшава — Киев.
Чтобы предотвратить перепродажу билетов, их реализацию перевели исключительно в онлайн (приложение, чат-бот или сайт компании). Также были введены ограничения на покупку количества билетов. Продают не больше четырех в одни руки.
Примечательно, что в первый день, когда заработали обновленные правила, билеты на эти поезда появились в открытом доступе. Теперь у каждого есть равные условия для приобретения билета на поезд. В компании напомнили, что продажа билетов стартует за 20 суток до отправления поезда.
Перепродажа билетов
Перекупщики нашли другой способ и устроили "охоту" на билеты, которые появляются при их возврате. В связи с этим представители УЗ провели "контрольную закупку" по объявлениям, предлагающим билеты на поезд в Варшаву за "комиссию". Благодаря этому удалось отследить "движение билетов", теперь информацию передадут в соответствующие органы.
Отмечается, что под подозрение попали сами работники УЗ, которые так зарабатывали. Только за месяц перекупщикам помогли "перехватить" около 90 билетов на рейсы, следующие в Варшаву.
Напомним, Укрзализныця закончила 2022 военный год с чистым убытком в почти 11 млрд гривен. Не помогла и многомиллиардная государственная поддержка.