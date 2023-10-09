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Списание средств со счетов украинцев: в Ощадбанке дали объяснение

9 октября 2023 22:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк списывает деньги со счетов украинцев — какие причины
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "Ощадбанк" осуществляет несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.

Об этом говорится в жалобе одного из клиентов на странице госбанка в соцсети Facebook.

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Детальнее о списании денег со счетов

Как написал клиент финучреждения в отзыве, после несанкционированного списания денег с его текущего счета оператор заявил, что так и должно быть. Мол, списание средств предусмотрено условиями договора. Так, если клиент не пользуется счетом в течение года, то банк спишет средства со счета в доход Ощадбанка.

"Вроде бы я такое подписал много лет назад. Вы действительно там с ума сошли обворовывать людей? Национальный банк Украины, Вы знаете об этих мошеннических действиях?" возмутился украинец в жалобе.

Представители Ощадбанка отреагировали на уведомление. Там отметили, что действительно предусмотрена комиссия за обслуживание неактивного банковского счета. Ее размер предусмотрен тарифами финучреждения и составляет 100 гривен.

Кроме того, в банке сообщили, что со всеми тарифами Ощадбанка можно ознакомиться на официальном портале по следующей ссылке.

Как отметили представители банка, списания средств можно избежать, если хотя бы раз в год проводить любую активную операцию. Это может быть снятие наличных денег, расчет в торговой сети или сети Интернет.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам пытаются подсовывать фальшивые доллары. В прошлом году среди всех иностранных валют, которые мошенники давали людям, преобладала именно американская. Чаще фейковыми деньгами оказывались банкноты крупных номиналов.

Также мы писали, что в Украине в сентябре текущего года среди граждан серьезно вырос спрос на покупку наличной и безналичной валюты в банках. Так, в прошлом месяце население приобрело более 2 млрд долларов.

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