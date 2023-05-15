Потребительские настроения украинцев в апреле ухудшились: не верят в будущее

Индекс потребительских настроений украинцев снизился на 6,6 пункта. Фото: uprom.info

В апреле 2023 года индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 6,6 пункта и сейчас составляет 84,6 п. Украинцы ухудшили ожидание сразу в нескольких пунктах индекса.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине".

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В частности, украинцы менее уверены в будущем своего личного материального положения (на 1,2 пункта ниже показателя марта), а также в развитии экономики страны. Так, индекс ожидаемого развития экономики в течение года составил 89,3 пункта (на 8,4 пункта меньше, чем в марте); а индекс ожидаемого развития экономики на протяжении пяти лет – 129,9 пункта (на 14,9 пункта меньше).

В то же время несколько вырос индекс текущего положения (ИПС) и составляет 52,2, что на 0,8 п. выше, чем в марте. Однако индекс текущего личного материального положения, которое является одной из составляющих ИПС, также снизился до 42,5, что на 1,2 п. ниже показателя в марте.

Индекс текущего положения в апреле остается стабильным, при этом общий показатель потребительских настроений несколько снизился за счет падения индекса экономических ожиданий. За нашими другими исследованиями мы также наблюдаем рост доли пессимистически настроенных украинцев в апреле. не оценка состояния на данный момент ", - отметили аналитики.

Индекс потребительских настроений (ИДН) является ведущим показателем оценки тенденций на потребительском рынке, который используют во всем мире. Этот показатель является прогнозным индикатором потенциального изменения потребительского спроса в последующих периодах.

Напомним, что в апреле текущего года в Украине снизились темпы удорожания продуктов . Так, в апреле цены выросли на 0,3% по сравнению с мартом.