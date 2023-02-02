Помощь США — Украина получит 135 млн на восстановление экономики

154 млн долларов получат страны, наиболее пострадавшие от войны

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о намерении передать 154 млн долларов в поддержку двух стран, наиболее пострадавших от войны россии. Из них 135 млн долларов на восстановление экономики получит Украина.

Об этом говорится на официальной странице Агентства США по международному развитию (USAID).

Помощь США на восстановление экономики

Как отмечается, 18 млн долларов из этой суммы будет перечислено в поддержку гражданского общества и независимой прессы в россии. Транш помощи будет выделен из ликвидированного американско-российского инвестиционного фонда (The US Russia Investment Fund, TUSRIF).

"Нападение кремля на украинский народ опустошило экономику Украины, которая в этом году, как ожидается, сократится более чем на 45 процентов. На Молдову также серьезно повлияли последствия войны, в том числе высокая инфляция, которая привела к росту стоимости жизни", — говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что немедленная поддержка частного сектора Украины и Молдовы имеет решающее значение для укрепления стран при защите от российской агрессии.

Многолетний партнер USAID Western NIS Enterprise Fund продемонстрировал возможность эффективно поддерживать развитие частного сектора в Украине и Молдове. Благодаря средствам партнерский фонд USAID поддержит частный сектор, что позволит создать рабочие места, возродить сельское хозяйство и отрасль производства. Это поможет странам в дальнейшем модернизировать и развивать экономики на европейском пути.

"Фонд США и россии солидарен с храбрым российским народом, который выступает против полномасштабного вторжения кремля в Украину, и будет продолжать поддерживать российские независимые СМИ, правозащитников и гражданское общество, включая тех, кто сейчас находится в изгнании. USAID гордится партнером в этой деятельности", — добавили в агентстве.

Напомним, ранее Минфин США заявил, что не имеет никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине. Однако они будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.

24 января стало известно, что Европейский Союз выделит Украине дополнительные 590 млн евро помощи. В частности, часть денег уйдет на военную учебную миссию украинских сил.

Кроме того, Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро. В целом Европейский Союз намерен в 2023 году выделить Украине 18 млрд евро.

Добавим, что украинцы и иностранцы с начала войны перевели на счета Национального банка Украины (НБУ) и три крупнейших фонда страны около 34 млрд гривен. Средства перечислялись в фонды: United24, Повернись живым, фонд Притулы.