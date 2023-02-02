Помощь США — Украина получит 135 млн на восстановление экономики

США выделят Украине $135 млн на восстановление экономики
Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о намерении передать 154 млн долларов в поддержку двух стран, наиболее пострадавших от войны россии. Из них 135 млн долларов на восстановление экономики получит Украина.
Об этом говорится на официальной странице Агентства США по международному развитию (USAID).
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Помощь США на восстановление экономики
Как отмечается, 18 млн долларов из этой суммы будет перечислено в поддержку гражданского общества и независимой прессы в россии. Транш помощи будет выделен из ликвидированного американско-российского инвестиционного фонда (The US Russia Investment Fund, TUSRIF).
"Нападение кремля на украинский народ опустошило экономику Украины, которая в этом году, как ожидается, сократится более чем на 45 процентов. На Молдову также серьезно повлияли последствия войны, в том числе высокая инфляция, которая привела к росту стоимости жизни", — говорится в сообщении.
В агентстве отмечают, что немедленная поддержка частного сектора Украины и Молдовы имеет решающее значение для укрепления стран при защите от российской агрессии.
Многолетний партнер USAID Western NIS Enterprise Fund продемонстрировал возможность эффективно поддерживать развитие частного сектора в Украине и Молдове. Благодаря средствам партнерский фонд USAID поддержит частный сектор, что позволит создать рабочие места, возродить сельское хозяйство и отрасль производства. Это поможет странам в дальнейшем модернизировать и развивать экономики на европейском пути.
"Фонд США и россии солидарен с храбрым российским народом, который выступает против полномасштабного вторжения кремля в Украину, и будет продолжать поддерживать российские независимые СМИ, правозащитников и гражданское общество, включая тех, кто сейчас находится в изгнании. USAID гордится партнером в этой деятельности", — добавили в агентстве.
Напомним, ранее Минфин США заявил, что не имеет никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине. Однако они будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.
24 января стало известно, что Европейский Союз выделит Украине дополнительные 590 млн евро помощи. В частности, часть денег уйдет на военную учебную миссию украинских сил.
Кроме того, Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро. В целом Европейский Союз намерен в 2023 году выделить Украине 18 млрд евро.
Добавим, что украинцы и иностранцы с начала войны перевели на счета Национального банка Украины (НБУ) и три крупнейших фонда страны около 34 млрд гривен. Средства перечислялись в фонды: United24, Повернись живым, фонд Притулы.