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Стало известно, какую сумму предоставят Украине Германия и ЕИБ на зеленую энергетику

6 декабря 2023 23:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Стало известно, какую сумму предоставят Украине Германия и ЕИБ на зеленую энергетику
Энергетики за работой. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Немецкое правительство и Евроинвестбанк выделят Украине грант на 20 миллионов евро для развития возобновляемой энергетики. Он направлен на поддержку развития возобновляемой энергетики в Украине при ремонте энергетической инфраструктуры в регионах.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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По его словам, эта программа улучшит энергосистему Украины и гарантирует бесперебойную работу даже в условиях отключений. Для этого будут установлены системы солнечной энергии и геотермальные тепловые насосы.

В ведомстве добавляют: такое сотрудничество способно повысить устойчивость Украины и ее восстановление, а также сможет поддержать украинские регионы более экономичными и экологическими средствами.

"Ориентация на "зеленую" энергетику — наш стратегический шаг для энергетической независимости в целом. Общественные здания потребляют значительное количество энергии для освещения, отопления, охлаждения и питания электроустройств. Интеграция возобновляемой энергетики имеет несколько преимуществ: непрерывность предоставления услуг, экономия средств, сокращение количества повышение устойчивости и снижение нестабильности цен", — сказал Кубраков.

Он пояснил, что эта программа нацелена на улучшение энергетической ситуации в школах, больницах и детсадах. Средства из гранта выделят общинам и городам, получающим финансирование в рамках действующих кредитных соглашений ЕИБ. К ним можно отнести:

  • Программа энергоэффективности общественных зданий в Украине;
  • Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины;
  • Программа по восстановлению Украины.

Дополнительно предполагается, что Немецкое общество международного сотрудничества сможет оказывать техническую помощь и консультации по успешному внедрению программы в Украине.

Напомним, что ранее Германия объявила о решении предоставить Украине новый пакет военной помощи. В него войдут танки Leopard 1 и БМП Marder, снаряды и системы борьбы с дронами.

Еще раньше страна передала Украине новый ЗРК Patriot для защиты критической инфраструктуры в зимний период.

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