Стало известно, когда МВФ примет решение о финансировании Украины
В следующий понедельник, 11 декабря, исполнительный совет МВФ планирует провести заседание для обсуждения аспектов второго этапа реализации программы EFF в Украине. Это откроет возможность получения нового этапа финансовой помощи украинской экономике.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Департамента коммуникаций МВФ, Джулию Козак.
Сколько средств планируется передать Украине
МВФ подтвердил, что для обеспечения финансовой и внешнеэкономической стабильности Украина потребует не менее 42 млрд долларов внешней поддержки в 2024 году.
"Ожидается, что на заседании Исполнительного совета 11 декабря будет взят на рассмотрение вопрос о втором этапе реализации программы", — отметила Джулия Козак.
Она также подтвердила, что в случае принятия положительного решения новый этап финансовой помощи от МВФ для Украины составит примерно 900 млн долларов.
Механизм расширенного финансирования (EFF)
Напомним, 21 марта 2023 года Украина и Международный валютный фонд достигли согласия по новой программе финансирования на сумму 15,6 млрд долларов со сроком на 4 года.
Также мы сообщали, что в ноябре представители украинской власти и эксперты МВФ согласовали обновленный пакет мер экономической и финансовой политики для второго пересмотра четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF) на сумму около 15,6 млрд долларов.
Эта программа составляет часть общего пакета международной поддержки Украины, который оценивается примерно в 122 млрд долларов.
Читайте Новини.LIVE!