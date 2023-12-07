Стало известно, когда МВФ примет решение о финансировании Украины

Международный денежный фонд. Фото: Reuters

В следующий понедельник, 11 декабря, исполнительный совет МВФ планирует провести заседание для обсуждения аспектов второго этапа реализации программы EFF в Украине. Это откроет возможность получения нового этапа финансовой помощи украинской экономике.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Департамента коммуникаций МВФ, Джулию Козак.

Читайте также:

Сколько средств планируется передать Украине

МВФ подтвердил, что для обеспечения финансовой и внешнеэкономической стабильности Украина потребует не менее 42 млрд долларов внешней поддержки в 2024 году.

"Ожидается, что на заседании Исполнительного совета 11 декабря будет взят на рассмотрение вопрос о втором этапе реализации программы", — отметила Джулия Козак.

Она также подтвердила, что в случае принятия положительного решения новый этап финансовой помощи от МВФ для Украины составит примерно 900 млн долларов.

Механизм расширенного финансирования (EFF)

Напомним, 21 марта 2023 года Украина и Международный валютный фонд достигли согласия по новой программе финансирования на сумму 15,6 млрд долларов со сроком на 4 года.

Также мы сообщали, что в ноябре представители украинской власти и эксперты МВФ согласовали обновленный пакет мер экономической и финансовой политики для второго пересмотра четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF) на сумму около 15,6 млрд долларов.

Эта программа составляет часть общего пакета международной поддержки Украины, который оценивается примерно в 122 млрд долларов.