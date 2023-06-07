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Старая система победила растаможку в "Дії", — Гетманцев

7 июня 2023 16:45
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Старая система победила растаможку в "Дії", — Гетманцев
Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Даниил Гетманцев. Источник: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Даниил Гетманцев рассказали, почему пока не реализована функция по растаможке транспортных средств в приложении "Дія". По словам чиновников, этому мешает действующее законодательство Украины.

Об этом они рассказали на экономическом форуме "Ключевые антикоррупционные и институциональные изменения по восстановлению Украины", сообщают Новини.LIVE.

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По словам Михаила Федорова, техническая часть внедрения растаможки авто в "Дії" готова.

"Это для нас принципиальный вопрос. Мы уверены, что эта услуга будет "геймченджером" для трансформации всей таможни. Когда все увидят как будет работать эта услуга на таможне, все будут в шоке", — подчеркнул Федоров.

Почему в "Дії" до сих пор нет функции растаможки

Функция растаможки в "Дії" отсутствует из-за несовершенства законодательной базы. В феврале в Верховной Раде провалили голосование за принятие за основу законопроекта №7466 о таможенном оформлении транспортных средств через приложение "Дія". Он набрал 212 голосов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Здесь, как отметил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Даниил Гетманцев, "старая система победила растаможку в "Дії".

Однако в планах Минцифры все же ввести онлайн-растаможку. По словам Михаила Федорова, законопроект дорабатывается и будет повторно подан на рассмотрение Рады.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новую функцию, которую планируют ввести в приложение "Дія". Она будет работать с помощью искусственного интеллекта.

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