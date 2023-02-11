Помощь Украине — Всемирный банк выделил на транспортную инфраструктуру 50 млн долларов

Речь идет о ремонтах и восстановлении транспортной инфраструктуры

Всемирный банк объявил о новом проекте помощи Украине. Речь идет о передаче 50 млн долларов гранта на ремонты и восстановление транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщается на официальной странице банка.

Восстановление транспортных путей из-за войны

Как отмечается, деньги пойдут на ремонт дорог, ведущих в деоккупированные населенные пункты.

"Цель проекта — поддержка оказания неотложной гуманитарной помощи и восстановления, а также увеличение пропускной способности импортных и экспортных коридоров. Грантовое финансирование для этого проекта предоставляется в рамках Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF), в скором времени ожидается поступление дополнительного финансирования в размере до $535 млн!", — отмечается в заявлении банка.

По подсчетам Всемирного банка, около 2,1 тыс. сел, 51 малое и 35 крупных, освобожденных от российских военных, сталкиваются с проблемой нарушения транспортных путей из-за войны.

В целом транспортная сеть Украины понесла прямые убытки, которые достигают 29,9 млрд долларов. Подсчитано, что экономический ущерб от нарушения работы транспорта дополнительно составляет 26,1 млрд долларов (на 1 июня 2022 года).

Суммарно россия нанесла ущерб и разрушения на сумму 600-750 млрд долларов, заявляли в украинском правительстве. Во столько обойдется послевоенное восстановление.

Больше о помощи от Всемирного банка

Напомним, Украина может получить 100 миллионов евро на восстановление разрушенных больниц. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) планирует одобрить совместный проект с Министерством здравоохранения Украины до конца текущего года.

Всемирный банк в этом году выделит для украинского аграрного сектора 50 млн долларов. Деньги будут предоставлены для обеспечения элеваторов генераторами и котлами.